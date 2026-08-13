Τραγωδία στην Κένυα: Ιπποπόταμος ανέτρεψε κανό - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών, αγνοείται μαθήτρια

Snapshot Ένας ιπποπόταμος ανέτρεψε κανό με 18 επιβαίνοντες στον ποταμό Τάνα της Κένυα, προκαλώντας τον πνιγμό ενός κοριτσιού 20 μηνών.

Ένας μαθητής γυμνασίου ηλικίας 16 ή 17 ετών αγνοείται μετά το περιστατικό.

Οι επιθέσεις ιπποπόταμων είναι συχνές στην περιοχή παρά τις τακτικές διαβάσεις στον ποταμό.

Οι ιπποπόταμοι σκοτώνουν περίπου 500 ανθρώπους ετησίως στην Αφρική, καθιστώντας τους από τα πιο θανατηφόρα χερσαία θηλαστικά.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά από βίντεο που έδειχναν ιπποπόταμο να καταδιώκει σκάφος με τουρίστες στην Μποτσουάνα. Snapshot powered by AI

Επίθεση εναντίον ενός κανό στο οποίο επέβαιναν ενήλικες και παιδιά εξαπέλυσε ένας εξαγριωμένος ιπποπόταμος στον ποταμό Τάνα της Κένυα, την Τρίτη, ανατρέποντάς το, με συνέπεια να πνιγεί ένα κοριτσάκι 20 μηνών και ένας έφηβος να αγνοείται.

Το κανό μετέφερε 18 αγρότες και παιδιά στο χωριό Μικιντούνι, όταν δέχθηκε την επίθεση του τεράστιου ζώου, ωστόσο γρήγορα οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν τον κόσμο από το νερό, όμως το κοριτσάκι ανασύρθηκε νεκρό, ενώ ένας μαθητής παραμένει αγνοούμενος.

Οι αρχές πιστεύουν ότι το αγνοούμενο παιδί είναι μαθήτρια της τρίτης τάξης του γυμνασίου, που σημαίνει ότι είναι 16 ή 17 ετών.

Οι επιθέσεις ιπποπόταμων είναι συχνές στην περιοχή, παρά τις τακτικές διαβάσεις που πραγματοποιούνται στον ποταμό Τάνα.

Το περιστατικό συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία τρομακτικών βίντεο που έδειχναν έναν ιπποπόταμο να καταδιώκει ένας σκάφος γεμάτο τουρίστες στην Μποτσουάνα, αναγκάζοντάς το να επιταχύνει.

Οι ιπποπόταμοι σκοτώνουν περίπου 500 άτομα κάθε χρόνο στην Αφρική. Αυτό τους καθιστά ένα από τα πιο θανατηφόρα χερσαία θηλαστικά στον κόσμο και πιο επικίνδυνα για τον άνθρωπο από τα λιοντάρια και τους ελέφαντες.