Μενίδι: Έσβησε η φωτιά στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ - Εστάλη μήνυμα από το 112, δείτε εικόνες

Snapshot Ξέσπασε πυρκαγιά στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ επί της οδού Πάρνηθος το απόγευμα της Πέμπτης.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 73 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά επί της οδού Πάρνηθος στο στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης και σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112.

Λίγο πριν τις 20:00 η φωτιά έσβησε.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Πάρνηθος από το ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου και στην οδό Πάρνηθος από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.

Όπως είπε στο Newsbomb.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Αχαρνών, Γεώργιος Σιδηρόπουλος, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής της. «Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και υποσταθμό της ΔΕΗ» τόνισε μεταξύ άλλων.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Στις 19:04, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.