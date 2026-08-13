Παλλήνη: Κομμένο καλώδιο προκάλεσε φωτιά στην οδό Ελαιώνων

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Ελαιώνων στην Παλλήνη λόγω κομμένου καλωδίου ηλεκτροδότησης.

Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν γρήγορα το περιστατικό και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο για να ελέγξει την περιοχή και να αποτρέψει αναζωπύρωση.

Η άμεση αντίδραση των κατοίκων απέτρεψε μεγαλύτερη ζημιά από τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Ελαιώνων, στην Παλλήνη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση κατοίκων και Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το irafina, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν κομμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας την εκδήλωση της εστίας.

Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν γρήγορα το περιστατικό και έσπευσαν να επέμβουν, καταφέρνοντας να περιορίσουν και τελικά να σβήσουν τη φωτιά πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που είχαν ήδη κινητοποιηθεί, έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο και προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.