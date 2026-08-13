«Ένιωθα ευάλωτη»: Η εξομολόγηση της Νικόλ Κίντμαν για τον χωρισμό της από τον Κιθ Ούρμπαν

Η Αυστραλή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της και πώς η ίδια το αντιμετώπισε 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ένιωθα ευάλωτη»: Η εξομολόγηση της Νικόλ Κίντμαν για τον χωρισμό της από τον Κιθ Ούρμπαν
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  • Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον Κιθ Ούρμπαν μετά από 19 χρόνια κοινής ζωής, περιγράφοντας συναισθήματα ευαλωτότητας και φόβου.
  • Η ηθοποιός αναγνωρίζει ότι η ζωή της δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε και δηλώνει ότι το μέλλον της είναι αβέβαιο.
  • Παρά τις δυσκολίες, κρατά ανοιχτή την καρδιά της για νέες σχέσεις και είναι έτοιμη να δοκιμάσει, να αποτύχει και να προχωρήσει.
  • Η Νικόλ Κίντμαν συνδέθηκε πρόσφατα ρομαντικά με τον μεγιστάνα ιδιωτικών μετοχών Μάικλ Ράινσταϊν, με τον οποίο εθεάθη στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.
  • Το διαζύγιο με τον Κιθ Ούρμπαν οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, με τη Νικόλ να ορίζεται κύρια κηδεμόνας των δύο κοριτσιών τους.
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Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση η διάσημη ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της, μετά από 19 χρόνια κοινής ζωής, από τον σύζυγό της Κιθ Ούρμπαν, πώς τον βίωσε και πώς βλέπει τον έρωτα τώρα και στο μέλλον, γυρίζοντας νέα σελίδα στη ζωή της.

Η 59χρονη Αυστραλή ηθοποιός μιλώντας στο βρετανικό Vogue, που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, παραδέχθηκε ότι η ζωή της δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε, κάποια στιγμή ένιωσε ευάλωτη και φοβισμένη, ενώ περιγράφει το μέλλον ως άγνωστο.

«Υπήρξε μια στιγμή που ένιωθα πολύ φοβισμένη και βαθιά ευάλωτη, κάτι που σε εκθέτει. Και ταυτόχρονα σκέφτομαι: “Λοιπόν, είτε μπορώ να μην το αντιμετωπίσω καθόλου και απλώς να κρυφτώ, είτε μπορώ να προχωρήσω μπροστά με τεράστια ελπίδα”» λέει η Αυστραλή σταρ.

«Αλλά ταυτόχρονα σκέφτομαι: “Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα μια διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά έτσι είναι τώρα.” Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις όλες αυτές τις ιδέες για το πώς θα είναι τα πράγματα και μετά… δεν είναι έτσι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Το μέλλον, αυτή τη στιγμή, μου είναι εντελώς άγνωστο», προσθέτει αμέσως μετά.

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Όσον αφορά στην ερωτική της ζωή, δηλώνει ότι κρατάει την καρδιά της ανοιχτή: «Μπορώ ακόμα να προσεγγίζω τα πράγματα με λογική. Αλλά η επιθυμία μου δεν είναι να με κυβερνά το μυαλό μου. Πάντα ήθελα να ζήσω μια καλά μελετημένη ζωή, οπότε τι συνεπάγεται αυτό; «Να δοκιμάζω πράγματα, να κάνω λάθη, να αποτυγχάνω, να σηκώνομαι ξανά, να προχωράω, να αγκαλιάζω τον έρωτα, να παραμένω ανοιχτή, να κρατώ την καρδιά μου ανοιχτή και τις δυνατότητες».

Σε αυτό το μέλλον ίσως περιλαμβάνεται ο μεγιστάνας των ιδιωτικών μετοχών Μάικλ Ράινσταϊν, 54 ετών με τον οποίο συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον περασμένο μήνα. Εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα μπαλκόνι στο αποκλειστικό ξενοδοχείο Belmond Splendido στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.

Ο Μάικλ, από το Λος Άντζελες, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών μετοχών Regent, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, η οποία ιδρύθηκε πριν από 13 χρόνια.

Η Νικόλ και ο Κιθ φέρεται να ζούσαν χωριστά από το περασμένο καλοκαίρι, πριν ανακοινωθεί ο χωρισμός τους τον Σεπτέμβριο. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν κατέληξαν σε συμφωνία διακανονισμού, με τη Νικόλ να ορίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ως κύρια κηδεμόνας των δύο κοριτσιών τους, της Σάντεϊ, 18 ετών, και της Φέιθ, 15 ετών. Έχει επίσης υιοθετήσει την Ιζαμπέλα, 34 ετών, και τον Κόνορ, 31 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, τον Τομ Κρουζ.

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