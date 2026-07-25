Στην Ιταλία η Νικόλ Κίντμαν – «Φουντώνουν» τα σενάρια για σχέση με γνωστό επενδυτή

Snapshot Η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία με τις δύο κόρες της και εμφανίστηκε σε χαλαρές στιγμές με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν.

Φωτογραφίες από πολυτελές ξενοδοχείο στο Πορτοφίνο δείχνουν τη Κίντμαν και τον Ράινσταϊν να συνομιλούν και να δείχνουν άνετοι, ενισχύοντας τις φήμες περί σχέσης.

Η ηθοποιός δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα για τη γνωριμία και τη φημολογούμενη σχέση τους.

Ο Μάικλ Ράινσταϊν είναι επικεφαλής επενδυτικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων που ίδρυσε το 2013.

Η Κίντμαν επικεντρώνεται στην αναζήτηση της ευτυχίας μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο μετά από αίτηση το 2025. Snapshot powered by AI

Νέα δημοσιεύματα γύρω από την προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που τη δείχνουν σε χαλαρές στιγμές στην Ιταλία μαζί με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν.

Η 59χρονη ηθοποιός καταγράφηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Πορτοφίνο, όπου βρισκόταν δίπλα στην πισίνα μαζί με τον επιχειρηματία να συνομιλούν, να χαμογελούν και να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι ο ένας με τον άλλον.

Σε ορισμένα από τα φωτογραφικά στιγμιότυπα ο Ράινστάιν διακρίνεται να έχει ιδιαίτερα παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι στην ηθοποιό, με τις εικόνες να ενισχύουν τις φήμες περί νέας σχέσης.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής η γνωστή ηθοποιός δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι λίγα τα διεθνή μέσα που αναφέρονται στη γνωριμία του και τη φημολογούμενη σχέση τους.

Δείτε περισσότερες σχετικές φωτογραφίες:

Μια πηγή ανέφερε στη Daily Mail ότι η Κίντμαν επικεντρώνεται στην αναζήτηση της «ευτυχίας» μετά το διαζύγιό της.

«Ποτέ δεν πίστευε ότι ο γάμος της δεν θα πετύχαινε και προσπάθησε όσο καλύτερα μπορούσε να διατηρήσει την οικογένειά της ενωμένη», ανέφερε η πηγή. «Οι κόρες της είναι οι καλύτερες φίλες της και φαίνεται πραγματικά ευτυχισμένη με τη ζωή της». Η πηγή πρόσθεσε για την Κίντμαν: «Είναι πολύ προσιτή και ευγενική. Διατηρεί την προσωπική της ζωή εξαιρετικά ιδιωτική».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Ούρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον γάμο τους.

Το πρώην ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιανουάριο.