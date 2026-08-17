Ισραήλ: Με τον Νετανιάχου θα συναντηθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ – Τι συζήτησε με τη Χαμάς 

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε χθες στην Αίγυπτο προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου 15 σημείων για τη Γάζα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισραήλ: Με τον Νετανιάχου θα συναντηθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ – Τι συζήτησε με τη Χαμάς 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με τον αρχηγό της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, στην Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα.
  • Η Χαμάς δεσμεύεται να αποστρατιωτικοποιηθεί μόνο αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τηρήσει δημοσίως τους όρους του σχεδίου.
  • Ο Κούσνερ αναμένεται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ για να ασκήσει πίεση σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας και τις ανθρωπιστικές δεσμεύσεις.
  • Ο Νετανιάχου επιμένει ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του πριν η Χαμάς παραδώσει τα όπλα της, αλλά ιδιωτικά φαίνεται πιο ευέλικτος.
  • Η παράδοση όπλων από τη Χαμάς στην παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση στη Γάζα αναμένεται να καθυστερήσει έως το τέλος του έτους λόγω των αρχικών σταδίων εκπαίδευσης της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.
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Επαφές σε Αίγυπτο και Γάζα έχει ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου 15 σημείων για τη Γάζα.

Ο Κούσνερ συναντήθηκε την Κυριακή με τον αρχηγό της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια στο Ελ Αλαμέιν και σήμερα αναμένεται να συνομιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στις συνομιλίες, η Χαμάς δήλωσε ότι θα προχωρήσει στην αποστρατιωτικοποίηση —όπως απαιτεί το σχέδιο για τη Γάζα του «Συμβουλίου Ειρήνης» που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ— μόνο εάν ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμευτεί δημοσίως να τηρήσει τους όρους του σχεδίου, όπως ανέφερε Αραβός διπλωμάτης στην εφημερίδα «The Times of Israel».

Η Χαμάς δήλωσε αργότερα ότι είχε ζητήσει από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να «υποχρεώσει» το Ισραήλ να αποδεχτεί το σχέδιο.Στις συνομιλίες με τη Χαμάς, ο Κούσνερ συνοδευόταν από τους ανώτερους απεσταλμένους του Συμβουλίου Ειρήνης Νικολάι Μλάντενοφ και Τόνι Μπλερ, καθώς και από κορυφαίους διπλωμάτες από τις διαμεσολαβήτριες χώρες, δηλαδή την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Η συνάντηση της Κυριακής ήταν η πρώτη του Κούσνερ με τον Χαλίλ αλ Χάγια και άλλους αξιωματούχους της Χαμάς από τον Οκτώβριο του 2025, όταν συναντήθηκε μαζί τους για προκειμένου να οριστικοποιήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων με το Ισραήλ.Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν υπερασπιστεί τη συνεργασία με την Χαμάς ως απαραίτητη για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου της Ουάσιγκτον για τη Γάζα, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες συναντήσεις νομιμοποιούν την οργάνωση.

Τι είπε ο Κούσνερ στη Χαμάς

Ο Κούσνερ αξιοποίησε τη συνάντηση για να ασκήσει πίεση στη Χαμάς ώστε να αρχίσει να εφαρμόζει το σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο η οργάνωση είχε αποδεχτεί στις 30 Ιουλίου, όπως ανέφερε ο Άραβας διπλωμάτης από μία από τις χώρες που μεσολάβησαν.Ο αλ Χάγια είπε στον Κούσνερ ότι η Χαμάς παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης, αλλά θα το εφαρμόσει μόνο αν το Ισραήλ τηρήσει τη δική του πλευρά της συμφωνίας, επισημαίνοντας τη δημόσια απόρριψη της πρότασης από τον Νετανιάχου, είπε ο Άραβας διπλωμάτης.

Ο Κούσνερ προσπάθησε να διαβεβαιώσει τον αλ Χάγια ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ελέγχεται από τις ΗΠΑ, θα ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσυρθεί σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας, μόλις η Χαμάς αρχίσει να παραδίδει τα όπλα της, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Ο Νετανιάχου έχει επιμείνει ότι το Ισραήλ δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζη μέχρι η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της. Ωστόσο πηγή του Συμβουλίου Ειρήνης είπε στην ιστοσελίδα Times of Israel ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ιδιωτικό επίπεδο έχει δείξει μεγαλύτερη ευελιξία.Παράλληλα ο Κούσνερ άσκησε πίεση στη Χαμάς να σταματήσει τις επιδείξεις δύναμης σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες περιλάμβαναν την ανάπτυξη οπλισμένων και ένστολων μελών της Χαμάς στους δρόμους της Γάζας, ανέφερε ο Άραβας διπλωμάτης.

Επίσης, προέτρεψε την αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον αλ Χάγια, να επιτρέψει την ομαλή παράδοση της κυβερνητικής εξουσίας στη Λωρίδα στη νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ειρήνης, γνωστή ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), τόνισε ο διπλωμάτης.Το Συμβούλιο Ειρήνης ήλπιζε να ξεκινήσει η πρώτη παράδοση όπλων από τη Χαμάς στην NCAG τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο ο Άραβας διπλωμάτης εξήγησε αυτό είναι απίθανο να συμβεί πριν από το τέλος του έτους, καθώς η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία έχει αναλάβει να συνδράμει στη διαδικασία, βρισκόταν ακόμη στα πολύ αρχικά στάδια της εκπαίδευσής της.Επιπλέον, ο διπλωμάτης εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με το ενδεχόμενο ο Νετανιάχου να επιτρέψει οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο στο σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, είναι πιθανό να υπάρξει μια επιπλέον παύση από έναν έως δύο μήνες στην εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού προκειμένου να συγκροτηθεί η νέα ισραηλινή κυβέρνηση.

Τι θα συζητήσει με Νετανιάχου

Ο Κούσνερ να συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι και η αντιπροσωπεία της Χαμάς με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αιγύπτιου προέδρου Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, στη συνάντηση μεταξύ Κούσνερ και Σίσι «τονίστηκε η ανάγκη όλων των μερών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Κούσνερ αναχώρησε από την Αίγυπτο το βράδυ της Κυριακής με προορισμό το Ισραήλ, όπου μαζί με τους Μλάντενοφ και Μπλερ θα συναντηθεί τη σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Εκτός από την παύση των επιθέσεων στη Γάζα και την άσκηση πίεσης για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε περίπτωση που η Χαμάς αρχίσει να αφοπλίζεται, ο Κούσνερ αναμένεται να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025, ανέφερε ο Άραβας διπλωμάτης. Οι δεσμεύσεις του Ισραήλ αυτά περιλαμβάνουν την είσοδο 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας και την επισκευή κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρο τον θύλακα.

Απαιτούνται επίσης πρόσθετες ισραηλινές εγκρίσεις για την ανάπτυξη των Δυνάμεων Ασφάλειας της Γάζας (ISF) στη λωρίδα και τη δημιουργία μιας πιλοτικής ανθρωπιστικής ζώνης, την οποία το Συμβούλιο Ειρήνης επιθυμεί να δημιουργήσει στα ερείπια της πόλης Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Όσον αφορά την οριοθέτηση της «Κίτρινης Γραμμής» της εκεχειρίας, την οποία το Ισραήλ μετακίνησε μονομερώς προς την ακτή για να πάρει τον έλεγχο άνω του 60% της Γάζας, παραβιάζοντας την εκεχειρία του Οκτωβρίου που επέτρεπε στις ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν περίπου το 53%, ο Κούσνερ δεν αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του με τον Νετανιάχου, σημείωσε ο Άραβας διπλωμάτης.

Πηγή του Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα Times of Israel ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν αναπτυχθεί φυσικά κατά μήκος της νέας «Κίτρινης Γραμμής» και, ως εκ τούτου, το θέμα αυτό δεν αποτελεί μείζον θέμα ανησυχίας για τους μεσολαβητές του σχεδίου για τη Γάζα.

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