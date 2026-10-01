«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για τη βάση RAF Fairford

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέρριψε τους ισχυρισμούς του Λονδίνου για ρόλο της Τεχεράνης στο περιστατικό κοντά στη βάση RAF Fairford.

Πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν με υποψίες για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία διερευνά πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους ή ενδιάμεσων προσώπων χωρίς να έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία άμεσης ιρανικής εμπλοκής.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη βάση RAF Fairford, η οποία χρησιμοποιείται από βρετανικές και αμερικανικές δυνάμεις και σχετίζεται με επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο Αραγτσί κατηγόρησε το Λονδίνο ότι «ψάχνει σε λάθος κατεύθυνση» σχετικά με τη σύνδεση της Τεχεράνης με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τους ισχυρισμούς της βρετανικής κυβέρνησης ότι το Ιράν ενδέχεται να είχε ρόλο στο περιστατικό κοντά στη στρατιωτική βάση RAF Fairford απέρριψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως το Ιράν «έπαιξε κάποιον ρόλο» στην υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται από τις βρετανικές αρχές.

Απαντώντας μέσω ανάρτησης στο Χ, ο Αραγτσί κατηγόρησε το Λονδίνο ότι στρέφεται προς λάθος κατεύθυνση, απορρίπτοντας τη σύνδεση της Τεχεράνης με το περιστατικό.

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας παράλληλα την απόφαση των βρετανικών αρχών να αφήσουν ελεύθερους με εγγύηση τους υπόπτους που είχαν συλληφθεί.

Τι συνέβη στη RAF Fairford

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ, βάση της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας που χρησιμοποιείται και από αμερικανικές δυνάμεις και έχει συνδεθεί με επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Πέντε Βρετανοί ηλικίας περίπου 20 ετών συνελήφθησαν με υποψίες για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Στα οχήματά τους εντοπίστηκε ποσότητα βενζίνης, αλλά όχι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και παραμένουν υπό έρευνα.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένου κράτους ή προσώπων που μπορεί να ενεργούσαν ως ενδιάμεσοι. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν δημόσια άμεση ιρανική εμπλοκή.