Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

Snapshot Γυναίκα στο Ηράκλειο βρέθηκε διαπομπευμένη με προσωπικά στοιχεία και προσβλητικά μηνύματα σε φέιγ βολάν που τοποθετήθηκαν σε οχήματα στην περιοχή της Θερίσου.

Τα φέιγ βολάν περιείχαν σεξιστικούς και απρεπείς χαρακτηρισμούς για τη γυναίκα.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα με βάση τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η Αστυνομία έχει εντοπίσει δύο άνδρες υπόπτους που μοίραζαν τα φυλλάδια, ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή μιας γυναίκας.

Οι αρχές εργάζονται για την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσε γυναίκα στο Ηράκλειο, η οποία είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία) να αναγράφονται πάνω σε φέιγ βολάν που κάποιος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς για την ίδια. Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό.

Από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, από την πρώτη στιγμή, όλα τα στοιχεία που θα τους ωθήσουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ έχουν κυκλώσει δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στη συνοικία. Οι υποψίες της Αστυνομίας επικεντρώνονται σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.

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