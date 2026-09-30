Μαρινάκης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία

 Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξειδίκευσε το πακέτο μέτρων για τα καύσιμα, την επιμήκυνση των ρυθμίσεων οφειλών του 2024 και την επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μαρινάκης: Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η επιδότηση στο ντίζελ αυξάνεται στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.
  • Οι ρυθμίσεις οφειλών σε Εφορία και ταμεία επεκτείνονται σε έως 120 δόσεις για χρέη μέχρι το τέλος του 2024, με μειωμένη μηνιαία δόση.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ζήτησε από την Κομισιόν ρήτρα διαφυγής για να χρηματοδοτηθούν έκτακτες δαπάνες στήριξης από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ.
  • Παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 387 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα.
  • Η κυβέρνηση τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης εισοδημάτων ως κύριο μέσο αντιμετώπισης της ακρίβειας, μέσω φορολογικών μειώσεων και επιδοτήσεων.
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«Δεν θα προσφέρουμε κάτι αν γίνουμε ο έβδομος μαθητευόμενος μάγος του πολιτικού συστήματος», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο, όπου ανέλυσε το πακέτο μέτρων για την ενέργεια, τα χρέη και τα εισοδήματα. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιλέγει να κοστολογεί πρώτα τις αντοχές της οικονομίας και μετά να ανακοινώνει εφαρμόσιμες λύσεις, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Στο μέτωπο των καυσίμων, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η κρατική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται κατά 5 λεπτά. «Η στήριξη πάει στα 15 λεπτά από το κράτος και, με τη συνδρομή των διυλιστηρίων που αναμένεται να συνεχιστεί, πάμε σε συνολική επιδότηση 20 λεπτών στο ντίζελ», ανέφερε.

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός στοχεύει σε τιμή εκκίνησης αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ όπου έκλεισε πέρυσι, παραπέμποντας στις οριστικές ανακοινώσεις της 14ης Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, θύμισε ότι η επιδότηση καλύπτει και όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα ή φυσικό αέριο.

Ανάσα με 120 δόσεις για οφειλές έως το τέλος του 2024

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα διευκόλυνση για τους οφειλέτες. «Οι 72 δόσεις γίνονται 120 για χρέη στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και το τέλος του 2024», σημείωσε, εξηγώντας ότι δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς και σε όσους βρίσκονται ήδη στο παλιό σχήμα.

Απαντώντας στο γιατί διατηρείται το επιτόκιο, εξήγησε πως αυτό επιβάλλεται από τους κανόνες της ΕΚΤ αλλά και από λόγους δικαιοσύνης απέναντι στους συνεπείς φορολογουμένους. «Επειδή όμως το ποσό μοιράζεται σε 120 αντί για 72 μήνες, η μηνιαία δόση μικραίνει σημαντικά και ο επαγγελματίας παίρνει μια πραγματική ανάσα μέσα στον χειμώνα», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας για τους servicers.

Επιστολή Μητσοτάκη σε φον ντερ Λάιεν για ρήτρα διαφυγής

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε την πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Ο πρωθυπουργός ζητά να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής για τα κράτη-μέλη, ώστε οι έκτακτες δαπάνες στήριξης να εξαιρεθούν και να χρηματοδοτηθούν από τα αυξημένα έσοδα του ΦΠΑ», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Σχετικά με τα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε την παράταση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών έως το τέλος Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι ήδη 387 κωδικοί έχουν κλειδώσει για το επόμενο δίμηνο. «Μέχρι το 2020 δεν υπήρχε ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου. Σήμερα γίνονται καθημερινές διασταυρώσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι το μόνιμο αντίδοτο στην ακρίβεια παραμένει η ενίσχυση των εισοδημάτων, όπως η επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, η μείωση της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών στο 20% και η καταβολή των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Κληθείς να τοποθετηθεί για τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι ο ίδιος κρίνει τους υπουργούς του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός: «Κριτής όλων μας είναι οι πολίτες. Τα κυβερνητικά στελέχη τα αξιολογεί ο πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά ο πρόεδρος του κόμματος. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε πρώτα αυτοκριτική, να δουλεύουμε χωρίς ίχνος αλαζονείας και να μην κουνάμε το δάχτυλο στην κοινωνία».

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