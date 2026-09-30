Καστοριά: Νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

Snapshot Ένας 24χρονος εισήλθε στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς για να παραλάβει φίλο του και γρονθοκόπησε δασκάλα.

Η δασκάλα παρότρυνε τον νεαρό να απομακρυνθεί από το σχολείο, προκαλώντας την επίθεση του.

Η δασκάλα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο 24χρονος, άτομο με αναπηρία, συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε στο 4ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας 24χρονος εισήλθε στον σχολικό χώρο, προκειμένου να παραλάβει, όπως είπε, έναν φίλο του και γρονθοκόπησε δασκάλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός ο οποίος είναι Άτομο με Αναπηρία κινήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το σχολικό κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία εξωσχολικού ατόμου τον πλησίασε και τον παρότρυνε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου.

Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη δασκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος.

Παράλληλα, στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του νεαρού.

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