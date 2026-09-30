Έκτακτη οδηγία της ΕΕ για πτήσεις σε Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

Οδηγία προς τις αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), στον απόηχο της πρόσφατης κλιμάκωσης των επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς Χούθι.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την αύξηση της δραστηριότητας των ανταρτών της Υεμένης στην περιοχή. Η τελευταία προειδοποίηση για το Ριάντ δεν συνδέει την απόφαση με το σημερινό περιστατικό της εκτροπής και αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφους της Flydubai. Την ίδια ώρα, η EASA ξεκαθαρίζει ότι παρακολουθεί αδιάκοπα την κατάσταση επί του πεδίου, ώστε να εκτιμήσει αν οι συνθήκες επιβάλλουν αναθεώρηση του επιπέδου επικινδυνότητας για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές γραμμές.

Αυστηρή σύσταση για το FIR της Ιορδανίας

Σε δεύτερο, ξεχωριστό δελτίο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ευρωπαϊκός φορέας υιοθετεί σαφώς αυστηρότερη γραμμή για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη.

Συγκεκριμένα, συνιστά πλέον στις εταιρείες να μην εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της Ιορδανίας σε όλα τα ύψη και τα επίπεδα πτήσης. Η οδηγία αυτή σηματοδοτεί ριζική μεταβολή της ευρωπαϊκής εκτίμησης, καθώς αντικαθιστά την προηγούμενη σύσταση, η οποία περιοριζόταν απλώς στην άσκηση αυξημένης προσοχής από τα πληρώματα.

Διαβάστε επίσης