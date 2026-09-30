Γαλλία και Ισπανία καλούν τη Βρετανία να επανενταχθεί στην ΕΕ

Snapshot Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά νέα» την πιθανή επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ θα ήταν «μια καλή απόφαση».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία θα υποδεχτεί τη Βρετανία στην ΕΕ «με ανοιχτές αγκάλες».

Η υποστήριξη των δύο ηγετών έρχεται μετά τη δήλωση του Άντι Μπέρναμ για την εξέταση όλων των επιλογών σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ισπανίας δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη δήλωση του Άντι Μπέρναμ ότι θα εξετάσει «όλες τις επιλογές» για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν η Βρετανία αποφασίσει να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα είναι «εξαιρετικά νέα» και «μια καλή απόφαση».

Τα σχόλιά του έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ισπανία θα καλωσορίσει την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ «με ανοιχτές αγκάλες».

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