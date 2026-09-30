Χάος στη Σαουδική Αραβία με τους επιβάτες της flydubai: Αρνούνται να μπουν στο αεροπλάνο διάσωσης

Snapshot Περίπου 150 Ισραηλινοί επιβάτες της πτήσης FZ1073 αρνούνται να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος διάσωσης της flydubai, ζητώντας ισραηλινό αεροπλάνο.

Οι επιβάτες καταγγέλλουν ψευδείς πληροφορίες από το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της αεροπειρατείας και έντονο πανικό στην καμπίνα.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι η επίθεση ήταν απόπειρα μαζικής δολοφονίας και εξύμνησε τους επιβάτες και το πλήρωμα που απέτρεψαν την καταστροφή.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας έχουν αναλάβει την ανάκριση του υπόπτου, που νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η flydubai περιέγραψε το περιστατικό ως "διαμάχη" στο πιλοτήριο και διαβεβαίωσε ότι οι πτήσεις της συνεχίζονται κανονικά, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Οι δραματικές στιγμές για τους περίπου 150 Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσης FZ1073 της FlyDubai δεν ολοκληρώθηκαν με την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Πρίγκιπας Σουλτάν μπιν Αμπντουλαζίζ, στην πόλη Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας. Λίγες ώρες μετά την αποτροπή της αεροπειρατείας, ένα νέο ψυχολογικό και οργανωτικό θρίλερ ξέσπασε στον τερματικό σταθμό. Πολλοί ταξιδιώτες αρνούνται πεισματικά να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος διάσωσης που έστειλε η flydubai για να τους μεταφέρει πίσω στο Τελ Αβίβ.

Η δυσπιστία απέναντι στην εμιρατινή εταιρεία είναι πλέον απόλυτη.

Καταγγελίες για το προσωπικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε επιβάτης της πτήσης στο ισραηλινό Channel 12, το αεροσκάφος αντικατάστασης που έφτασε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος και δεν έχει αναχωρήσει για το Ισραήλ. Αρκετοί επιβάτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια να πετάξουν ξανά με τη συγκεκριμένη εταιρεία μετά το αιματηρό περιστατικό στο πιλοτήριο.

Αυτή την ώρα, οι ταξιδιώτες βρίσκονται διχασμένοι. Συζητούν έντονα μεταξύ τους για το αν πρέπει να υποχωρήσουν και να μπουν στην πτήση της flydubai ή αν οφείλουν να περιμένουν ένα ισραηλινό σωστικό αεροσκάφος, είτε από την El Al είτε από την πολεμική αεροπορία, έστω κι αν αυτό σημάνει πολύωρη παραμονή στο σαουδαραβικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, η οργή για τον συντονισμό των αρχών ξεχειλίζει. Ο ίδιος επιβάτης κατήγγειλε ότι κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει έρθει σε άμεση επαφή μαζί τους. Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο, οι άνθρωποι που έζησαν τον τρόμο στον αέρα δηλώνουν εντελώς απροστάτευτοι μέσα στο αεροδρόμιο μιας χώρας που δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Πανικός στην καμπίνα και ψέματα

Το κλίμα άρνησης των επιβατών να εμπιστευτούν ξανά τη flydubai συνδέεται άμεσα με τις σοκαριστικές μαρτυρίες για τη στάση του πληρώματος καμπίνας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Μιλώντας στο Channel 12, ο Ασάφ και η Οφίρ Σάνι, δύο επιβάτες που κάθονταν στις πίσω σειρές του αεροσκάφους, περιέγραψαν εικόνες διάλυσης. Όπως κατήγγειλαν, οι αλλοδαποί αεροσυνοδοί ήταν εξίσου πανικόβλητοι με τον κόσμο και δεν πρόσφεραν την παραμικρή οδηγία διάσωσης όταν το Boeing 737 άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από τα 34.000 πόδια. Το σύστημα ενδοεπικοινωνίας είχε νεκρώσει, με αποτέλεσμα να μην ακουστεί καμία απολύτως ανακοίνωση στα μεγάφωνα.

Το δε αποκορύφωμα της σύγχυσης καταγράφηκε στα επόμενα λεπτά. Σύμφωνα με την Οφίρ Σάνι, μέλη του πληρώματος γυρνούσαν στον διάδρομο προσπαθώντας να πείσουν τους επιβάτες ότι η πτήση θα προσγειωνόταν κανονικά στο Τελ Αβίβ.

Διάγγελμα Νετανιάχου

Την επίσημη επιβεβαίωση ότι η αιματηρή επίθεση στην πτήση FZ1073 της flydubai συνιστούσε ξεκάθαρη απόπειρα μαζικής δολοφονίας με στόχο τη συντριβή του αεροσκάφους έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο πρώτο του βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ χαρακτήρισε το περιστατικό ως ένα «εξαιρετικά σοβαρό συμβάν ασφαλείας», επισημαίνοντας πως σχεδόν το σύνολο των επιβαινόντων ήταν Ισραηλινοί πολίτες.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Νετανιάχου, ο δράστης επιτέθηκε στον κυβερνήτη την ώρα που το Boeing 737 MAX πλησίαζε προς τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες.

Η μάχη για τα συστήματα πτήσης μέσα στο πιλοτήριο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα κρίσιμες λεπτομέρειες για το τι εκτυλίχθηκε στον θάλαμο διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της τρομακτικής βύθισης. Όπως ανέφερε, συνομίλησε προσωπικά με έναν από τους Ισραηλινούς επιβάτες που πρωτοστάτησαν στην επιχείρηση εξουδετέρωσης.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, κατάφεραν να παραβιάσουν την πόρτα του πιλοτηρίου και να ακινητοποιήσουν τον δράστη ακριβώς τη στιγμή που εκείνος επιχειρούσε να καταστρέψει κρίσιμα συστήματα ελέγχου του αεροσκάφους για να καταστήσει την πτώση μη αναστρέψιμη. Αμέσως μετά, ένα άλλο μέλος του πληρώματος μπήκε στο πιλοτήριο και κατόρθωσε να σταθεροποιήσει την πορεία του χτυπημένου Boeing.

«Υποκλίνομαι στους ήρωες που επέδειξαν τεράστιο θάρρος και έσωσαν πολλές ζωές», τόνισε ο Νετανιάχου, εξυμνώντας την άμεση αντίδραση των πολιτών που απέτρεψαν μια ανείπωτη εθνική τραγωδία. Ο Νετανιάχου έκανε γνωστό ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας έχουν αναλάβει την ανάκριση του υπόπτου, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο του Ταμπούκ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε ανακοινωσή της πάντως η FlyDubai προσπάθει σαφέστατα να υποβαθμίσει το γεγονός, μιλώντας για «διαμάχη» στο πιλοτήριο. Στην ανακοινωσή της αναφέρεται: Στις 30 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε διαμάχη στο πιλοτήριο της πτήσης FZ 1073, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV).

Το αεροσκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από το εν υπηρεσία πλήρωμα της flydubai που επέβαινε στην πτήση, το οποίο άλλαξε πορεία και προσγείωσε το αεροσκάφος με ασφάλεια στο Αεροδρόμιο Ταμπούκ (TUU). Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς και έχουν καταγραφεί.

Έχουμε αποστείλει δύο αεροσκάφη αντικατάστασης στο Ταμπούκ για να ανακουφίσουμε τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Το περιστατικό αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις υπόλοιπες προγραμματισμένες πτήσεις του δικτύου της flydubai.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από το συμβάν αυτό είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφύγουν πρόωρες εικασίες, ενώ οι αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία.

Άμεση προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που εμπλέκονται στο περιστατικό αυτό, καθώς και να υποστηρίξουμε την επίσημη έρευνα.