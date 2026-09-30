Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός Ράντεφ ζητά έναρξη διαλόγου με τη Ρωσία μπροστά στον πυρηνικό «κίνδυνο»

«Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία» δήλωσε ο Ρούμεν Ράντεφ από τις Βρυξέλλες

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Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός Ράντεφ ζητά έναρξη διαλόγου με τη Ρωσία μπροστά στον πυρηνικό «κίνδυνο»
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  • Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ζητά την έναρξη διαλόγου με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τον πυρηνικό κίνδυνο.
  • Ο Ράντεφ υποστηρίζει ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν αρκεί και η ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω διπλωματίας και όχι μόνο μέσω όπλων.
  • Τονίζει τον κίνδυνο μιας ρωσικής πυρηνικής αντίδρασης ως απάντηση σε αυξανόμενη πίεση από τη Δύση.
  • Η Ρωσία απείλησε να χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιό της για να υπερασπιστεί το Καλίνινγκραντ αν το ΝΑΤΟ απομονώσει την περιοχή.
  • Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη ρωσική πυρηνική ρητορική ως ανεύθυνη και προκλητική.
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Η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τον πυρηνικό «κίνδυνο», δήλωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ από τις Βρυξέλλες.

«Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε με τη Ρωσία (...). Η κύρια προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι να συνομιλούμε και να εργαζόμαστε για την ειρήνη», δήλωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός μιλώντας στο Defence & Space ⁠Summit που διοργάνωσε το Euronews.

Εξήγησε ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα είναι αρκετή, δεδομένης της αδυναμίας της να υπερασπιστεί το έδαφός της από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα όριο στην απλή παράδοση όπλων και την παροχή υποστήριξης, επειδή η τελική εδραίωση της ειρήνης θα έρθει μέσω της διπλωματίας, όχι μέσω παραδόσεων όπλων», συνέχισε ο Ράντεφ, ο οποίος τερμάτισε τη στρατιωτική βοήθεια της χώρας του προς την Ουκρανία μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τον πυρηνικό «κίνδυνο», τον οποίο «κανείς» στην Ευρώπη δεν θέλει να αναγνωρίσει, πρόσθεσε.

«Δεν πρέπει να τον αγνοούμε αυτόν. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία χωρίς η Ρωσία να αντιδράσει με κάποιον άλλο τρόπο;» διερωτήθηκε.

«Όταν η Ρωσία αισθάνεται αδύναμη (...), αρχίζει να παίζει ξανά το χαρτί της πυρηνικής ενέργειας. Επομένως, απλώς υπενθυμίζω σε όλους ότι πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη», συνέχισε.

Οι δηλώσεις Ράντεφ έρχονται μια μέρα μετά την προειδοποίηση της Μόσχας προς το ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το έδαφός της, αν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιοχή του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα μας».

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» της Ρωσίας, η οποία εμπεριέχεται σε κείμενο που απηύθυνε η Μόσχα στους αξιωματούχους της Συμμαχίας καταγγέλλοντας «προκλήσεις» σε βάρος του Καλίνινγκραντ, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ.

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