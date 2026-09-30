Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα
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  • Πολικές αέριες μάζες θα εισβάλλουν στην Ελλάδα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
  • Ανατολικά της Πίνδου και νότια, κυρίως στην Εύβοια και Κρήτη, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις επόμενες 24 ώρες.
  • Βοριάδες έως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, καθιστώντας δυσχερή τη ναυσιπλοΐα, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ήπιοι.
  • Τις βραδινές και πρωινές ώρες οι θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες, με το νοτιοανατολικό Αιγαίο να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές έως 26°C.
  • Η μεταβολή του αέρα προς τα μέσα της εβδομάδας θα φέρει φθινοπωρινές συνθήκες με αυξημένες βροχοπτώσεις.
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Ψυχρές αέριες μάζες εισβάλλουν στη χώρα μας, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αυτή η ατμοσφαιρική κατάσταση αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου.

Η χώρα σήμερα παρουσιάζει διχοτόμηση στον καιρό της. Ανατολικά της Πίνδου και από το ύψος της Χαλκιδικής προς νότο, θα επικρατήσουν συννεφιές, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αντίθετα, στα βορειοδυτικά τμήματα αναμένονται εκτεταμένα διαστήματα ηλιοφάνειας και μειωμένες πιθανότητες για βροχοπτώσεις.

Οι συννεφιές που θα επικρατήσουν στα ανατολικά και νότια, κυρίως γύρω από την Εύβοια, θα συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις. Σημαντικός είναι ο κίνδυνος καταιγίδων στην περιοχή της Κρήτης, που μαζί με την Εύβοια θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής τις επόμενες 24 ώρες. Προς τα δυτικά, η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με νεφώσεις.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στον καιρό, με εντάσεις που θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δημιουργώντας σχεδόν απαγορευτικές συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι και δεν θα προκαλέσουν προβλήματα.

Τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένονται μονοψήφιες θερμοκρασίες, ενώ στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα σημειώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 26°C στα δυτικά ηπειρωτικά αργά το μεσημέρι. Αντίθετα, περιοχές με βροχές και ισχυρούς ανέμους δεν θα ξεπεράσουν τους 18°C.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ροή του αέρα θα μεταβληθεί προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με την είσοδο πολικών αέριων μαζών.

Αυτό θα επιφέρει πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, συνοδευόμενες από αυξημένες βροχοπτώσεις, επιβεβαιώνοντας τη μεταβατική περίοδο του καιρού που διανύουμε.

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