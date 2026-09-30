«Αν ο πύραυλος για το drone είναι πιο ακριβός απ' το UAV, έχασες»: Ο πρόεδρος της ΕΑΒ στο Newsbomb

Snapshot Η ΕΑΒ εκσυγχρονίζει 60 F-16 Block 52 σε έκδοση Viper, με ολοκλήρωση προγραμματισμένη έως το 2027, και σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό των F-16 Block 50 στην ίδια έκδοση.

Ξεκινά η αναβάθμιση τεσσάρων πυροσβεστικών Canadair CL-415 στην έκδοση CL-515 με σύγχρονα ηλεκτρονικά και glass cockpit.

Το σύστημα antidrone «Κένταυρος» είναι ελληνική ανάπτυξη με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και προορίζεται για χρήση σε πολεμικά πλοία και άλλες ένοπλες δυνάμεις.

Η ΕΑΒ δημιουργεί υποδομές για συναρμολόγηση και ελέγχους δορυφόρων έως 500 κιλά, εισερχόμενη στον τομέα aerospace.

Ο πρόεδρος της ΕΑΒ τονίζει ότι αν ο πύραυλος που καταρρίπτει ένα drone είναι πιο ακριβός από το ίδιο το drone, τότε το drone έχει κερδίσει τον πόλεμο κόστους. Snapshot powered by AI

«Με την κατασκευή του Clean Room, δηλαδή της υποδομής η οποία κάνει συναρμολόγηση, ολοκλήρωση και τελικούς ελέγχους για δορυφόρους μέχρι 500 κιλά, μπαίνουμε πράγματι και στο διάστημα, γινόμαστε δηλαδή πραγματικά aerospace» λέει στο Newsbomb ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ο ναύαρχος Διακόπουλος εξήγησε στην εκπομπή Στρατόσφαιρα του Newsbomb τι αλλάζει στην ΕΑΒ όπου έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί 60 μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 52 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση Viper και το πρόγραμμα της αναβάθμισης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό: «Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πάρει μια καλή εξειδήκευση στον εκσυχρονισμό αεροσκαφών. Η δουλειά η οποία γίνεται για λογαριασμό της Lockheed Martin, αλλά και από το προσωπικό της ΕΑΒ για τον εκσυχρονισμό των F-16 σε Viper, είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και τεχνικά πάρα πολύ απαιτητικό έργο, όπου πολλοί, διαφορών ειδικοτήτων θα πρέπει να δουλέψουν σε συντονισμό για να μπορέσουν να το φέρουνεις πέρας και στους χρόνους που πρέπει».

Το επόμενο μεγάλο project που θέλει να αναλάβει η κρατική ΕΑΒ είναι ο εκσυγχρονισμός των F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας, επίσης στην έκδοση Viper και πάλι σε συνεργασία με την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αποκαλύπτει στο Newsbomb ότι η μεγαλύτερη κρατική αμυντική βιομηχανία θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο την αναβάθμιση τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-415 στην έκδοση CL-515. «Θα τοποθετηθούν πολύ εξελιγμένα ηλεκτρονικά, glass cockpit. «Είναι πολύ σημαντική και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και την πήραμε σε ανταγωνιστική διαδικασία» λέει ο ναύαρχος Διακόπουλος για την αναβάθμιση των Canadair CL-415 στην έκδοση CL-515.

Στη συζήτηση με το Newsbomb αναφέρεται στο σύστημα antidrone «Κένταυρος»: «Στις συνεργασίες δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Αλλά είναι κάτι δικό μας που το έχουμε φτιάξει εμείς εδώ και είναι combat proven, διότι έχει ήδη δύο επιβεβαιωμένες καταρρίψεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον drones των Χούθι» εξηγεί ο Αλέξανδρος Διακόπουλος και συνεχίζει: «Το αναβαθμίζουμε συνεχώς και το ολοκληρώνουμε και με άλλα συστήματα».

Ο σχεδιασμός είναι το σύστημα «Κένταυρος», που βοηθά γενικώς στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στη λήψη σημάτων που υποδεικνύουν την ύπαρξη στόχων να τοποθετηθεί σε όλα τα πολεμικά πλοία του Στόλου και στο μέλλον, μέσω του προγράμματος Safe να αγοραστούν συστήματα και για από τον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία, κυρίως για προστασία κρίσιμων υποδομών. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τη πιθανότητα να εξαχθεί κάποια στιγμή» λέει ο πρόεδρος της ΕΑΒ για το σύστημα «Κένταυρος», διευκρινίζοντας όμως ότι πρώτα το σύστημα antidrone πρέπει να αγοραστεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. «Αν ένα σύστημα, όσο καλό και αν είναι, δεν το αγοράσουν οι ένοπλες δυνάμεις του κράτους, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το εξάγεις περαιτέρω, διότι η πρώτη ερώτηση που σου κάνουν, ό,τι και να τους πεις, ό,τι και να τους δείξεις, είναι αν το έχουν πάρει οι ένοπλες δυνάμεις σου...» παραδέχεται ο ναύαρχος Διακόπουλος.

Εκτός από το Clean Room ή «Hellenic Assembly Integration Testing Facility» όπως είναι η ακριβής ονομασία μιας από τις πιο σύγχρονες υποδομές που υπάρχουν στην Ευρώπη για τον έλεγχο που πρέπει να κάνουν οι δορυφόροι πριν εκτοξευτούν στο διάστημα, στην ΕΑΒ δημιουργήθηκε ακόμη μια σύγχρονη εγκατάσταση, σε συνεργασία με την γαλλική εταιρεία MBDA, για την γενική επιθεώρηση των εκτοξευτήρων πυραύλων που φέρονται από τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Mirage 2000-5.

Παραλλήλως, στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία κατασκευάζονται κομμάτια για την άτρακτο των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J.

«Αν ο πύραυλος είναι ακριβότερος από το drone, τότε το drone έχει καταρρίψει τον πύραυλο»

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος επιταχυντής απ΄τον πόλεμο. Οπως λένε, τα πάντα είναι προϊόντα τύχης ή αναγκαιότητας. Ο πόλεμος δημιουργεί μια έντονη πίεση αναγκαιότητας. Απ' την αρχαία εποχή, το δόρυ και η ασπίδα, υπάρχει μέτρο και αντίμετρο και για κάθε μέτρο που βάζεις δημιουργείται το αντίμετρό του. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, κατά βάση, έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ οι χρόνοι εξέλιξης των συστημάτων. Στην Ουκρανία οι αλλαγές ισχύουν σε επίπεδο μήνα ή εξαμήνου. Και κάθε τι που φτιάχνει ο ένας, φτιάχνει κάτι ο άλλος να το αντιμετωπίσει. Αν ο πύραυλος που καταρρίψει το drone είναι πιο ακριβός απ' το drone, τότε δεν έχεις κερδίσει, έχεις χάσει. Δεν έχεις καταρρίψει εσύ το drone, το drone σου έχει καταρρίψει τον πύραυλο», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΑΒ όταν του ζητάμε να αναλύσει το σύγχρονο πεδίο μάχης και τις αλλαγές στη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο ερώτημά μας αν η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στον αγώνα δρόμου για την κατασκευή σύγχρονων drones, ο ναύαρχος Διακόπουλος απαντά: «Δεν βρέθηκε πίσω η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη, όλος ο δυτικός κόσμος βρέθηκε απροετοίμαστος».

Αυτή την περίοδο η ΕΑΒ υλοποιεί ένα πρόγραμμα πρόσληψης στελεχών. Κι αυτό διότι πέραν της ανάγκης ενσωμάτωσης επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις, στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία υπάρχει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό παραιτήσεων στελεχών έπειτα από λίγα χρόνια. «Οι εργαζόμενοι αρχίζουν να αποδίδουν πραγματικά στα 4-5 χρόνια. Κάποιοι από το προσωπικό, αφού παίρνουν τις πιστοποιήσεις, αλλά αισθάνονται ότι δεν έχουν αρκετές απολαβές, πάνε να βρουν καλύτερα αμειβόμενες συνθήκες εργασίας, οπότε έχουμε συνεχή απώλεια έμπειρου προσωπικού, το οποίο πρέπει να αναπληρώνουμε με καινούριο» εξομολογείται ο ναύαρχος Διακόπουλος.

Εις ό,τι αφορά το ενδεχόμενο διεθνών συνεργασιών, ο κ. Διακόπουλος υπογραμμίζει ότι «η ΕΑΒ μόνη της δεν μπορεί και ούτε πρέπει να τα κάνει όλα. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από την ΕΑΒ, άρα μπορεί να λειτουργεί ως ένα κομμάτι ενός ευρύτερου όλου όπου ο καθένας θα βάζει ένα κομμάτι στο οποίο είναι καλύτερος προκειμένου να παραχθεί ένα προϊόν επ' ωφελεία των ενόπλων δυνάμεων και του κοινωνικού συνόλου». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απάντηση του προέδρου της ΕΑΒ στο ερώτημα αν η μεγαλύτερη κρατική αμυντική βιομηχανία μπορεί για πρώτη φορά στην ιστορία της να γίνει κερδοφόρα.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΑΒ ναυάρχου Αλέξανδρου Διακόπουλου στη Στρατόσφαιρα του Newsbomb και τον Μάκη Πολλάτο.

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