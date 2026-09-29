Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου - Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του

Snapshot Οι εργασίες αποκατάστασης στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το κεντρικό κτίριο ανακτά τη μορφή του.

Η αποκατάσταση εστιάζει στην πιστή διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής γραμμής του ανακτόρου.

Το κτήριο μετατρέπεται σε επισκέψιμο χώρο για το ελληνικό και διεθνές κοινό.

Η παρέμβαση στοχεύει στη διάσωση δομικών και καλλιτεχνικών στοιχείων που είχαν κινδυνεύσει με φθορά.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα επαναφέρει το κτήμα στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει σταδιακά η αποκατάσταση του ιστορικού κτήματος στο Τατόι, με τις παρεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο να αλλάζουν ήδη την εικόνα του συγκροτήματος.

Το άλλοτε εγκαταλελειμμένο κτίριο ανακτά σταδιακά τη φυσιογνωμία του. Οι εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης αποκαλύπτουν ξανά την αρχική αρχιτεκτονική γραμμή του ανακτόρου, διασώζοντας δομικά και διακοσμητικά στοιχεία που κινδύνευαν με οριστική φθορά. Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην πιστή αποκατάσταση κάθε λεπτομέρειας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Με κάθε στάδιο που ολοκληρώνεται, το συγκρότημα πλησιάζει στην παράδοσή του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ιστορικό κατάλυμα της πρώην βασιλικής οικογένειας θα μετατραπεί σε επισκέψιμο σημείο αναφοράς για το ελληνικό και διεθνές κοινό, εντάσσοντας ξανά το κτιριακό συγκρότημα στον πολιτιστικό χάρτη.

Τις φωτογραφίες από τις εργασίες, έδωσε στη δημοσιότητα ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ανδρέας Μέγκος με ανάρτηση στο Facebook.