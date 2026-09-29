Βόλος: Έφτιαξε 203 προφίλ για να τον εκδικηθεί που την χώρισε - Καταδικάστηκε

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών σε γυναίκα από την Πάτρα για συκοφαντική δυσφήμιση και ψηφιακή παρενόχληση αξιωματικού

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βόλος: Έφτιαξε 203 προφίλ για να τον εκδικηθεί που την χώρισε - Καταδικάστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 38χρονη από την Πάτρα καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψηφιακή παρενόχληση αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας στον Βόλο.
  • Η γυναίκα δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ στα social media για να διασύρει τον πιλότο και μέλη της οικογένειάς του μετά το τέλος της σχέσης τους.
  • Ο πιλότος δέχθηκε εκατοντάδες απειλητικές κλήσεις και μηνύματα όταν έκλεισε το κινητό του για επαγγελματικό ταξίδι.
  • Το δικαστήριο του Βόλου επέβαλε αρχικά ποινή φυλάκισης 48 μηνών, η οποία μειώθηκε σε 12 μήνες από το Εφετείο Λάρισας.
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Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας μία 38χρονη από την Πάτρα, η οποία εξαπέλυσε έναν ανελέητο ψηφιακό πόλεμο εναντίον στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας στον Βόλο όταν εκείνος αποφάσισε να τερματίσει τη γνωριμία τους.

Η πρώτη επαφή έγινε τον Σεπτέμβριο του 2018 μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, η 38χρονη ταξίδεψε από την Πάτρα στη μαγνησιακή πρωτεύουσα για να συναντηθούν από κοντά, μένοντας στην πόλη για δύο εβδομάδες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε αμέσως μετά, όταν ο τότε 37χρονος πιλότος αναχώρησε για επαγγελματικό ταξίδι και αναγκάστηκε να κλείσει το κινητό του τηλέφωνο για μερικές ώρες. Μόλις ενεργοποίησε ξανά τη συσκευή, αντίκρισε 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 γραπτά μηνύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων περιείχαν απειλητικό και εκβιαστικό περιεχόμενο. Μπροστά σε αυτή τη συμπεριφορά, ο άνδρας ξεκαθάρισε ότι η σχέση τελείωσε και έκοψε κάθε επαφή.

Εκστρατεία διασυρμού με 203 ψεύτικους λογαριασμούς

Η απάντηση της γυναίκας ήταν άμεση. Όπως ενημέρωσαν τον αξιωματικό φίλοι και οικείοι, η 38χρονη προχώρησε στη δημιουργία 203 λογαριασμών στα social media, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως προφίλ του ίδιου. Μέσω αυτών δημοσίευε συκοφαντικά σχόλια τόσο για τον ίδιο όσο και για μέλη της οικογένειάς του, επιδιώκοντας να τον εκδικηθεί για την απόρριψη της.

Ο πιλότος απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο του Βόλου έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς της πρωτόδικα ποινή φυλάκισης 48 μηνών. Την υπόθεση εξέτασε σε δεύτερο βαθμό το Εφετείο στη Λάρισα, το οποίο μείωσε την ποινή στους 12 μήνες, επισφραγίζοντας την καταδίκη της.

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