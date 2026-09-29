Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

Μιλώντας στο ERTNEWS και απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Μάκη Πολλάτου για τον σχεδιασμό απέναντι στις επιθετικές κινήσεις της Άγκυρας, ο Άγγελος Συρίγος κλήθηκε να αποτιμήσει τη στάση της χώρας στις προηγούμενες κρίσεις και την πορεία μεχρί σήμερα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο
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  • Ο Άγγελος Συρίγος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές στις τουρκικές αξιώσεις σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου το 2024.
  • Η Ελλάδα δεν προχώρησε στις έρευνες βυθού μετά την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2024, ελπίζοντας σε επίλυση μέσω διαλόγου και διεθνούς δικαίου.
  • Η πρακτική πόντισης καλωδίων χωρίς προβλήματα από το 2003 έως το 2023 δημιούργησε την προσδοκία ομαλής συνέχισης, η οποία διαψεύστηκε από την τουρκική στάση.
  • Η περίοδος υποχωρήσεων έχει λήξει και η Ελλάδα προτίθεται να συνεχίσει κανονικά τον σχεδιασμό πόντισης καλωδίου, διατηρώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
  • Στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Ρόδου, η Ελλάδα έχει κατοχυρωμένα κυριαρχικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας που προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο.
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Σε μια ασυνήθιστα ευθεία και αποκαλυπτική παραδοχή προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Συρίγος, αναγνωρίζοντας δημόσια ότι η ελληνική πλευρά υποχώρησε δύο φορές απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις στο πεδίο των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Μιλώντας στο ERTNEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μάκη Πολλάτου για τον σχεδιασμό απέναντι στις επιθετικές κινήσεις της Άγκυρας, ο Άγγελος Συρίγος κλήθηκε να αποτιμήσει τη στάση της χώρας στις προηγούμενες κρίσεις και την πορεία μερί σήμερα. Ο Άγγελος Συρίγος υπενθύμισε τα γεγονότα του Ιουλίου του 2024, όταν η Τουρκία ανέπτυξε πέντε πολεμικά πλοία για να αποτρέψει τις έρευνες βυθού, καθώς και το δεύτερο περιστατικό τον Νοέμβριο του 2024 με νέα παρουσία τουρκικών ναυτικών δυνάμεων.

Στο άμεσο ερώτημα για το τι έπραξε η Ελλάδα σε εκείνες τις δύο κρίσιμες συγκυρίες, η απάντηση ήταν απολύτως καθαρή: «Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού». Η παραδοχή Συρίγου, προκάλεσε την έκπληξη του οικοδεσπότη Παναγιώτη Στάθη που ρώτησε ξανά τον πρώην υφυπουργό Παιδείας: «Υποχωρήσαμε;».
Για να λάβει την αφοπλιστική απάντηση του βουλευτή της ΝΔ: «Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων».

Η ψευδαίσθηση της συνεννόησης

Η ελληνική πλευρά κινήθηκε με βάση την πρακτική των προηγούμενων δεκαετιών. Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο κ. Συρίγος, από το 2003 έως το 2023 ποντίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή επτά καλώδια χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, γεγονός που καλλιέργησε την προσδοκία ότι η ίδια διαδικασία θα συνεχιζόταν ομαλά.

Όμως, η πραγματικότητα, όπως εξήγησε, αποδείχθηκε διαφορετική. Η Αθήνα διαπίστωσε στην πράξη ότι από τουρκικής πλευράς δεν υπήρχε κανένα περιθώριο συνεννόησης. Όπως υπογράμμισε ο καθηγητής, η περίοδος των υποχωρήσεων έχει κλείσει και η χώρα δεν προτίθεται να κάνει πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επιμένοντας ότι ο σχεδιασμός για την πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά.

Στην συνέχεια της κουβέντας, ο Άγγελος Συρίγος ξεκαθάρισε το νομικό καθεστώς των θαλασσίων ζωνών. Στα διεθνή ύδατα δεν υφίστανται κυριαρχικά δικαιώματα επί της στήλης των υδάτων, υπάρχει όμως υφαλοκρηπίδα. Στο τμήμα από την Κρήτη μέχρι τη Ρόδο, όπου έχει συντελεστεί η μερική οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, η Ελλάδα διαθέτει κατοχυρωμένα κυριαρχικά δικαιώματα που προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο.

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