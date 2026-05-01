Συρίγος στο Newsbomb: Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drone, χρειαζόμαστε anti-drone συστήματα

Μια συζήτηση με τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο δεν μπορεί ποτέ να είναι μονοδιάστατη ούτε και απλοϊκή. Διότι εκτός από βουλευτής της ΝΔ, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, νομικός και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, ο Άγγελος Συρίγος είναι ένας άνθρωπος με προβληματισμούς, τη διαρκή διάθεση να μαθαίνει και να αντιλαμβάνεται ποιες αλλαγές έρχονται και πώς επηρεάζουν το αύριο, ώστε να βοηθά για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας και την αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών προκλήσεων.

Έχει μόλις επιστρέψει από την Αστάνα του Καζακστάν και την Κοπεγχάγη της Δανίας. Η συζήτησή μας, στο πλαίσιο του vidcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb αφορά τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, την ισορροπία δυνάμεων με την Τουρκία, τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τις προοπτικές για ειρήνευση και τις συνέπειες στον τουρισμό και την οικονομία. Αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα: Τα σενάρια για μελλοντική στρατιωτική αναμέτρηση του Ισραήλ με την Τουρκία και αν αποτελούν υπόθεση... επιστημονικής φαντασίας αλλά και την ανάπτυξη ελληνικών drones και anti-drones και κυρίως, τις πληροφορίες ότι ο Τούρκος Μπαϊρακτάρ που ξεκίνησε την αλματώδη πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροπορικών και ναυτικών συστημάτων μυήθηκε στον κόσμο -και την τεχνολογία- των drones από Έλληνες καθηγητές αμερικανικών πανεπιστημίων. Η απάντηση του κ. Συρίγου θα σας εκπλήξει.

Του ζητάμε να αποκωδικοποιήσει τι σημαίνει η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας που συμφωνήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμμανουέλ Μακρόν και κυρίως τι συνεπάγεται η ρήτρα που προβλέπει την ad hoc ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων από την Ελλάδα ή την Γαλλία στην επικράτεια καθενός από τα δύο μέρη ανάλογα με τις ανάγκες. «Υποθέτω ότι είναι μια διάταξη την οποία θέλει κυρίως να χρησιμοποιήσει η Γαλλία σε σχέση με την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία βλέπει και τη συμμαχία με την Ελλάδα στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφερόντων της» παρατηρεί ο Άγγελος Συρίγος.

«Την αποτροπή την έχεις ακριβώς για να μην γίνει πόλεμος»

Όταν ρωτάμε για τους αμυντικούς εξοπλισμούς που υλοποιούνται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Άγγελος Συρίγος απαντά: «Ακούω κόσμο ο οποίος καλοπροαίρετα ρωτάει: "Γιατί παίρνουμε όπλα; Γιατί παίρνουμε οπλικά συστήματα; Ετοιμαζόμαστε να επιτεθούμε στους Τούρκους;" Άλλο ο πόλεμος, άλλο η αποτροπή. Την αποτροπή την έχεις ακριβώς για να μην γίνει πόλεμος. Αποτροπή λοιπόν κάνεις όταν έχεις αξιόπιστα συστήματα και αξιόπιστο στρατό ο οποίος να περνάει το μήνυμα προς την άλλη πλευρά πως "αν με χτυπήσεις οι συνέπειες θα είναι πολύ βαρύτερες για σένα από τα όποια κέρδη σου". Αυτός είναι και ο λόγος που εξοπλιζόμαστε».

Ο Άγγελος Συρίγος καλείται να εξηγήσει την ισορροπία των στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας με την Τουρκία.

«Εκεί που η Τουρκία έχει πλέον το προβάδισμα είναι πλέον στα τηλεκατευθυνόμενα εναέρια μέσα που είναι μεγάλα και τα οποία μπορούν να πετούν για 24 ώρες, για 48 ώρες. Οι Τούρκοι έκαναν μια επίδειξη δυνάμεως, από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Βαλτική Θάλασσα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, στείλανε το ελικοπτεροφόρο που έχουν, το Αναντολού, συνοδευόμενο από 4 σκάφη επιφανείας. Το Αναντολού είχε πάνω τα Ακιντσί, τα UAV's, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την περιοχή από το Γιβραλτάρ μέχρι την Βαλτική και όλοι απεκόμισαν πολύ καλές εντυπώσεις. Η Τουρκία περιμένει ότι θα αρχίσει να πουλάει σ' αυτόν τον τομέα. Εκεί είναι τα πρόβληματά μας» αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της ειδικής διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξοπλιστικών.

Και συνεχίζει ο κ. Συρίγος: «Διότι από πλευράς χερσαίων δυνάμεων τα πράγματα είναι καλά. Από πλευράς εναερίων δυνάμεων τα πράγματα είναι πολύ καλά. Από πλευράς ναυτικών δυνάμεων όταν πάρουμε και τις 3 γαλλικές μονάδες τα πράγματα θα εξισορροπηθούν απολύτως. Πάσχουμε τρομερά στο θέμα των drones. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ουκρανοί απέδειξαν ότι με drone 2-3 εκατομμυρίων τινάζουν στον αέρα συστήματα αξίας δισεκατομμυρίων».

Ποια είναι η άποψη του Άγγελου Συρίγου για το πώς πρέπει να κινηθεί η ελληνική Πολιτεία και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων; «Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι φθηνά οπλικά συστήματα και έμφαση στα anti-drone συστήματα. Δηλαδή στα drone, αντικειμενικά τώρα να πούμε την αλήθεια, είμαστε πίσω. Αλλά στα anti-drone συστήματα τώρα δημιουργείται η τεχνολογία, δηλαδή πώς θα μπορέσεις το drone που πετάει να το κλέψεις, ή να το ζαλίσεις και να το ρίξεις κάτω, να το μπερδέψεις, ή να δημιουργήσεις μια ασπίδα που δεν θα περνάει το drone».

Το... κοτετσόσυρμα και η νέα μορφή του πολέμου

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και έχει παγιώσει την άποψη ότι ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου έχει αλλάξει. «Εγώ βλέπω στον πόλεμο στην Ουκρανία βάζουν ακόμη και δίχτυα για να μην μπορέσει να περάσει το drone και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο» απαντά ο κ. Συρίγος και αναφέρεται στο πώς έχει αλλάξει η θωράκιση στα τεθωρακισμένα με το εξωτερικό δίχτυ που μοιάζει με... κοτετσόσυρμα.

«Οι αλλαγές είναι ιλιγγιώδεις. Αυτό που γίνεται μοιάζει με αυτό που έγινε όταν περάσαμε από τα σπαθιά και τα βέλη στα πυροβόλα όπλα.

Το κόστος του μέσου drone ήταν ένα εξευτελιστικό ποσό. Δηλαδή το πιο ακριβό ουκρανικό drone να κάνει 15.000. Όταν τελειώσει ο πόλεμος θα δούμε τους Ουκρανούς να πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο είτε ως σύμβουλοι είτε ως μισθοφόροι. Έχουν αποκτήσει μια τεράστια τεχνογνωσία».

Ως πρόεδρος της επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων, ο Άγγελος Συρίγος εξηγεί ότι «τώρα αρχίζει υποχρεωτικά συμπαραγωγή σε ένα ποσοστό ενός τετάρτου. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σ' ένα σημείο που να μπορούμε να παράγουμε μόνοι μας. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη» και συμπληρώνει: «Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια αμυντική βιομηχανία στοιχειώδη που να μπορεί να πατάει στα πόδια της. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τον κορμό μίας αμυντικής βιομηχανίας πάνω στην οποία θα δουλέψουμε τις επόμενες δεκαετίες ώστε να φτιάξουμε κάτι ισχυρό».

Κατά την άποψή του στο πλαίσιο δημιουργίας ισχυρής και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας «δεν ξεκινάς να φτιάξεις αεροπλανοφορο, ξεκινάς από ένα περιπολικό, μετά πας σε κάτι μεγαλύτερο και στο τέλος κοιτάς να φτιάξεις αντιτορπιλικό ή φρεγάτα. Να έχουμε αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων μας».

«Εδώ να σας πω κάτι που μου είχε πει με ένα, λίγο χαιρέκακο, τρόπο ένας Τούρκος ανώτατος πολιτικός αξιωματούχος» εξομολογείται ο Άγγελος Συρίγος και αποκαλύπτει τη συνομιλία με τον μη κατονομαζόμενο πολιτικό αξιωματούχο της Τουρκίας: «"Ωραία μου λέει, θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Εσείς θα έχετε οπλικά συστήματα εναντίον μας και εμείς εναντίον σας. Εσείς θα πλουτίζετε τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους Ισραηλινούς και εμείς θα δίνουμε τα λεφτά στην τουρκική βιομηχανία. Ποιος θα εξαντληθεί πρώτος;" Είχε δυστυχώς απόλυτο δίκιο. Επονένως μία απ΄τις προτεραιότητές μας είναι να φτιάξουμε σοβαρή αμυντική βιομηχανία στα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει να χτυπήσεις ραβδάκι για να γίνει».

Ο βουλευτής της ΝΔ πιστεύει ότι «είναι καλή περίοδος διότι η Ευρώπη θέλει να επανεξοπλιστεί και υπάρχουν χρήματα και απ΄την ΕΕ. Πρέπει να μπούμε δυναμικά και σε αυτόν τον τομέα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα. Χρειάζεται να συνεχιστούν».

Ωστόσο, ο Άγγελος Συρίγος δεν προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις. Αναφέρεται στα λάθη του παρελθόντος όταν πολλά χρήματα που δόθηκαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού για τη δημιουργία εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας χάθηκαν σε δαιδαλώδεις διαδρομές και απαντά «χρειάζεται να πάρουμε τα μαθήματά μας από τότε» και μάλιστα θυμάται το περίφημο αντιαεροπορικό πολυβόλο Άρτεμις «που χάθηκε στην ελληνική γραφειοκρατία».

«Έλληνες καθηγητές δίδαξαν τους Τούρκους να φτιάξουν τα πρώτα drones»

Ρωτάμε τον Άγγελο Συρίγο να μας απαντήσει αν είναι αλήθεια ή αποτελεί αστικό μύθο η πληροφορία ότι ο Τούρκος Μπαϊρακτάρ διδάχθηκε από Έλληνες τα μυστικά της τεχνολογίας που τον οδήγησαν, έπειτα από πολυετή προσπάθεια που χρηματοδοτήθηκε αφειδώς από το τουρκικό κράτος στην κατασκευή των drones στα οποία η Τουρκία διαθέτει σήμερα συγκριτικό πλεονέκτημα επιτυγχάνοντας παραλλήλως να τα εξάγει με ό,τι οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά πλεονεκτήματα σημαίνει αυτό.

«Είχαμε συνεργαστεί μαζί τους στο παρελθόν, δεν μου επιτρέπεται να πω κάτι άλλο» λέει σιβυλλικά ο κ. Συρίγος επιβεβαιώνοντας την πληροφορία και καταλήγει: «Εμείς, δηλαδή τα αμερικανικά πανεπιστήμια με Έλληνες καθηγητές δίδαξαν τους Τούρκους να φτιάξουν τα πρώτα drones...».

Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Παιχνίδι χρόνου και ισορροπιών

Τι θα γίνει με το Ιράν; Θα επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και γιατί δεν επισημοποιείται ο τερματισμός των εχθροπραξιών; Μήπως πρέπει να αναμένουμε επανέναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομαρδισμών;

«Τώρα παίζεται ένα παιχνίδι χρόνου» εξηγεί ο κ. Συρίγος και προσθέτει: «Ο Αμερικανός πρόεδρος έχε πει πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Στρατιωτικά έχει ισοπεδώσει το Ιράν. Πολιτικά όμως η νίκη του καθεστώτος του Ιράν είναι η επιβίωσή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι το Ιράν θα έχει σοβαρά προβλήματα όταν στο τέλος Απριλίου δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Οι Ιρανοί ξέρουν ότι 15 Μαϊου θα πάει ο Τραμπ στην Κίνα, δεν θέλει να συζητάει για το άνοιγμα του Ορμούζ, θέλει να είναι ανοιχτά, δεν θέλει να πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με την τιμή του πετρελαίου στα ύψη, άρα υποχρεώνεται να βρει μια λύση».

Υποστηρίζει ότι είναι «παιχνίδι ισορροπιών και κρατών τα οποία παραμονεύουν πώς θα εκμεταλλευτούν την αδυναμία του άλλου, μόνο που η αδυναμία έχει πάψει να είναι στο στρατιωτικό πεδίο, είναι σε άλλα πεδία που σχετίζονται με την εικόνα τους».

Πόλεμος, τουρισμός και έλλειψη κηροζίνης

Θα μπορούσε η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχιστεί επί μακρόν και να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή αλλά και την επάρκεια ακόμη και της κηροζίνης, του αεροπορικού καυσίμου δηλαδή, με συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν και τον ελληνικό τουρισμό;

«Είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πάρα πολύ, διότι ο κύριος όγκος τουριστών στην Ελλάδα έρχεται το καλοκαίρι αεροπορικώς και μάλιστα με φθηνά αεροπορικά εισιτήρια» απαντά ο Άγγελος Συρίγος και εξηγεί: «Εάν η κηροζίνη δεν υπάρχει ή αν η τιμή της φτάσει στον... Θεό θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών που θα έρθουν στην Ελλάδα. Μιλάμε για το 1/6 του ελληνικού ΑΕΠ που προέρχεται απ' τον ελληνικό τουρισμό. Θα έχουμε μεγάλη ζημία. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτά τα πράγματα θα τελειώσουν σύντομα και σχετικώς σύντομα να αποκατασταθεί και η ροή κηροζίνης».

Διαβάστε επίσης