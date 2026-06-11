Politico: Αναβάθμιση ενεργειακού ρόλου Ελλάδας για τις ΗΠΑ από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ 

Τη σημασία στήριξης των ΗΠΑ σε ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην τριμερή σχέση Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, μέσα από το EastMed Act του 2019 αναδεικνύει αμερικανικό δημοσίευμα

Newsbomb

Politico: Αναβάθμιση ενεργειακού ρόλου Ελλάδας για τις ΗΠΑ από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ 
ΚΟΣΜΟΣ
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Πολλές χώρες επιχειρούν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ ότι μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στην ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν πολιτική στήριξη και χρηματοδότηση από την Ουάσινγκτον, και όπως φαίνεται βρίσκουν μια «ανοιχτή πόρτα», επισημαίνεται στο δημοσίευμα που υπογράφει για το αμερικανικό περιοδικό Politico η Daniella Cheslow.

«Η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στο προσκήνιο. Αυτή είναι ακριβώς η θέση που θέλουμε να πάρουμε. Μπορούμε να αποτελέσουμε ένα από τα ασφαλή καταφύγια για την ενεργειακή τροφοδοσία», δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Περιβάλλοντος του Σουρινάμ, Πάτρικ Μπρούνινγκς.

Οι εκτοξεύσεις των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του κλεισίματος του στενού έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο, με τη δημοτικότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά.

«Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται στενά με συμμάχους παγκοσμίως για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων, την επέκταση των ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μειώνοντας την εξάρτηση από σημεία ασφυξίας όπως τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

Ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, υιοθέτησε αντίστοιχο μήνυμα, λέγοντας στο Atlantic Council ότι «θέλουμε να συνεργαστούμε ως εταίροι για να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο».

Ωστόσο, η αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες, υποστήριξε ο Τζέφρι Πάιατ, πρώην βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για ενεργειακούς πόρους.

«Ακόμη κι αν τα στενά ξανανοίξουν θα υπάρχει ένα πρόσθετο "ρίσκο" στις ενεργειακές ροές από τον Κόλπο που δεν υπήρχε πριν», ανέφερε. «Για χώρες που αναπτύσσουν τη δική τους ενέργεια, η αμερικανική σημαία και η στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετρούν πολύ».

Ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ και ο Τζάροντ Έιτζεν, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, συζήτησαν την Τρίτη ενεργειακά έργα με «αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική στήριξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε σύνθετα ενεργειακά περιβάλλοντα, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συμμετέχουν σε συνεργασία «3+1» με τις ΗΠΑ. Ο Ράιτ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη στο Τέξας με τους υπουργούς Ενέργειας των χωρών αυτών, στο πλαίσιο της έναρξης του East Med Energy Center στο Πανεπιστήμιο Rice.

Το κέντρο είχε σχεδιαστεί ήδη από τον νόμο EastMed Act του 2019, όμως το ζήτημα της ενέργειας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τους τελευταίους μήνες, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός. Όπως σημείωσε, έργα φυσικού αερίου από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κύπρο θα μπορούσαν να αποδώσουν έως το 2028.

«Λόγω των Στενών του Ορμούζ και της παγκόσμιας κρίσης, η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται πιο σημαντική», ανέφερε. «Όλα αυτά τα εξωτερικά σοκ μπορούν να παρακαμφθούν αν έχουμε περισσότερες επιλογές».

Ο υπουργός Ενέργειας της Συρίας, Μοχάμεντ αλ-Μπασίρ, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Κρις Ράιτ και συζήτησαν την επέκταση της δραστηριότητας αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στη χώρα του.

«Είπαμε στον υπουργό Ενέργειας ότι η Συρία είναι ανοιχτή σε επενδύσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δύο αγωγούς που θα μπορούσαν να παρακάμψουν το Στενό του Ορμούζ: τον Αραβικό Αγωγό Φυσικού Αερίου που συνδέει Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία, καθώς και την πιθανή επαναλειτουργία του αγωγού Κιρκούκ–Μπανιάς που μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράκ.

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