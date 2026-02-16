Μανιάτης για Chevron: «Σημαντική στιγμή, η χώρα πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Α. Μεσογείου»

Το σχόλιο του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, με αφορμή την υπογραφή συμβάσεων Υδρογονανθράκων με τη Chevron

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, τοποθετήθηκε εκ νέου με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων ερευνών υδρογονανθράκων με τη Chevron, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως μία «σημαντική στιγμή» για την Ελλάδα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, παρά τη θετική εξέλιξη, η χώρα πρέπει να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είχε πει ότι «το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα, που χάνει την αξία του», εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα απομακρυνθούν από τη χώρα μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, όπως συνέβη το 2021 και το 2022 με τη γαλλική TOTAL και την ισπανική REPSOL.

«Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή (16/02) σύμβαση, όπως φαίνεται και από τον χάρτη που δημοσιεύει η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Μανιάτης, προσθέτοντας ότι η χώρα μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τις στρατηγικές της θέσεις και να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.

