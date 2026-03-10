Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

Στις 19 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που εμπλέκεται στο δυστύχημα των Τεμπών, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κύριας δίκης στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η σημερινή συνεδρίαση διεκόπη πρόωρα λόγω αδιαθεσίας της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, λίγο πριν καταρρεύσει, η πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη βάζοντας τα κλάματα.

Η ξαφνική αυτή εξέλιξη οδήγησε στο να μην κληθεί να καταθέσει ο μάρτυρας ειδικών γνώσεων για το βιντεοληπτικό υλικό που κατασχέθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες κατασχέθηκαν οι υπολογιστές από τις υπηρεσίες όπου εργάζονται οι πραγματογνώμονες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συνεχίστηκε η εξέταση του πρώτου μάρτυρα πραγματογνώμονα, ο οποίος επανέλαβε τα βασικά σημεία της προηγούμενης κατάθεσής του.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το πρώτο αίτημα προς την εταιρεία Interstar για τη λήψη βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας υποβλήθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 από τον ίδιο και τον συνάδελφό του.

Ο μάρτυρας παραδέχτηκε ότι υπήρξε σφάλμα στην καταμέτρηση των λαμαρινών που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, καθώς μετρήθηκαν 20 αντί για 21, ενώ υπήρξε και λανθασμένη καταγραφή του πλάτους τους. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα λάθη αυτά διορθώθηκαν στις επόμενες εκθέσεις που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.