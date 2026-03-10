Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

Σε κάποια στιγμή σε ένα κέντρο διασκέδασης, μια μητέρα σηκώθηκε να χορέψει στην πίστα αλλά δεν ήταν μόνη της, αφού συνοδευόταν από τον γιο της.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας