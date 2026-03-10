Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο
Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης με τους πρωταγωνιστές να είναι μια μητέρα και ο γιος της.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κάποια στιγμή σε ένα κέντρο διασκέδασης, μια μητέρα σηκώθηκε να χορέψει στην πίστα αλλά δεν ήταν μόνη της, αφού συνοδευόταν από τον γιο της.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026
22:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Καλάθι του Νονού: Ποια προϊόντα αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ
22:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μονακό: Οριστικά παρελθόν ο Βασίλης Σπανούλης
21:49 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Λύγισε ξανά τη Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα η Γαλατασαράι
21:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ σε Ιράν: Αποναρκοθετήσετε τα Στενά του Ορμούζ
18:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
18:25 ∙ LIFESTYLE