Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

Ο ΑΝΤ1 έχει φιλόδοξα πλάνα στα σκαριά…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το δεύτερο μισό της χρονιάς φέρνει πολλές ενδιαφέρουσες αφίξεις στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Έτσι, λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, τη Μεγάλη Δευτέρα, κι ενώ οι «Ράδιο Αρβύλα» θα έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους για φέτος, κάνει πρεμιέρα η πολυσυζητημένη σειρά «Σούπερ Ήρωες».

Η νέα κωμική παραγωγή με τον μοναδικό Γιάννη Μπέζο θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 20.00, χαρίζοντας στιγμές γέλιου.

Σύμφωνα με την υπόθεση, «το SUPER προσφέρει τεράστια ποικιλία, κοινώς, τα έχει όλα! Απαιτητικά αφεντικά σε δημιουργική σχέση με τη λογική και την πραγματικότητα, αλλά και ιδιότροπους πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις. Επίσης, το κατάστημα προσφέρει και μία παρέα υπαλλήλων που μπορεί ο καθένας τους να είναι από άλλο πλανήτη, όμως μέσα στις βάρδιες, στα μικρά και μεγάλα ζόρια της δουλειάς, θα γίνουν κάτι παραπάνω από συνάδελφοι. Θα γίνουν μια μικρή οικογένεια: θα τσακωθούν, θα γελάσουν, θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον και θα μάθουν να στέκονται μαζί απέναντι σε ό,τι φέρνει η καθημερινότητα. Και κάπως έτσι, σε κάθε βάρδια θα ανακαλύπτουν ότι για να αντέξεις στη δουλειά –και τη ζωή– χρειάζεσαι δυνάμεις ΣΟΥΠΕΡ ήρωα.

Στο τιμόνι όλου αυτού του παράδοξου πληρώματος, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του υποκαταστήματος, o Βασίλης (Γιάννης Μπέζος), ένας κλασσικός Έλληνας εργοδότης παλαιάς κοπής, που προσλαμβάνει -φυσικά με αξιοκρατικές διαδικασίες- για διευθυντή τον… out of space καβαλημένο γιο του, τον Δημήτρη (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος), ο οποίος, με τη σειρά του, αφού έφαγε τα λεφτά των γονιών του στο εξωτερικό, έρχεται να βγάλει την ψυχή των υπαλλήλων.

Όλα ξεκινούν όταν ο Αντώνης (Βασίλης Ντάρμας), ένας 20αρης με μηδενική προϋπηρεσία και ένα πτυχίο στην… κατάψυξη, έρχεται στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Η πραγματικότητα τον προσγειώνει απότομα στο μανάβικο του SUPER, δίπλα στη βετεράνο αρχι-μανάβισσα Ρένα (Ζωή Ρηγοπούλου), που γενικώς είναι αγανακτισμένη και ειδικώς μετράει αντίστροφα τις μέρες για να βγει στη σύνταξη. Στα ταμεία, η Έφη (Κατερίνα Πατσιάνη) εκτελεί χρέη υπεύθυνης, φροντίζοντας να είναι σωστή σε όλους τους γύρω της ως εργαζόμενη-μητέρα-σύζυγος-κόρη-νύφη, εκτός από τον ίδιο της τον εαυτό. Ταυτόχρονα, βάζει σε τάξη τη Σταυρούλα (Ελεάνα Στραβοδήμου), την κεφάτη και λίγο τεμπέλα ταμία, που μιλάει πολύ, δουλεύει ελάχιστα και προσπαθεί να κάνει παιδί με τον σύζυγό της, ο οποίος, επίσης, εργάζεται στο SUPER. O άντρας της είναι ο Ζαχαρίας (Αλέξανδρος Ζουριδάκης), προϊστάμενος της αποθήκης, ο οποίος πασχίζει να διοικήσει το πόστο του με ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Τα σχέδιά του τα χαλάει συνήθως ο Σπύρος (Αινείας Τσαμάτης), ο επαναστατικός -αλλά κάπως ανώριμος- έτερος αποθηκάριος, που μεγαλώνει μόνος του την κόρη του. Στον πάγκο με τα τυριά και τα αλλαντικά, ο… ολίγον πρωτόγονος Περικλής (Σταύρος Μαρκάλας) δεν χάνει ευκαιρία να τραγουδάει καψουροτράγουδα, να την πέφτει στις πελάτισσες και, κυρίως, να σπάει τα νεύρα της εντυπωσιακά όμορφης και εντυπωσιακά ζόρικης βίγκαν χασάπισσας, Χαριστέλλας (Νατάσα Εξηνταβελώνη), που δεν σηκώνει μύγα... στον μπαλτά της».

