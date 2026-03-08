Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία

Ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο με υπερπολυτελή ακίνητα και ξενοδοχεία στο εξωτερικό διαθέτει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο. Ο 56χρονος που θεωρείται φαβορί για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, φέρεται να χρησιμοποιεί έναν Ιρανό επιχειρηματία προκειμένου να κρύψει την μεγάλη περιουσία του.

Στα χρόνια που ο Αλί Χαμενεΐ κυριάρχησε στην πολιτική ζωή του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να απέκτησε μία τεράστια περιουσία ακινήτων στο εξωτερικών.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, που διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο, ο 56χρονος έχει ένα σημαντικό αριθμό ακινήτων στο εξωτερικό τα οποία διαχειρίζεται με μεσάζοντες καθώς δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία που να εμφανίζονται άμεσα στο όνομά του.

Η περιουσία του περιλαμβάνει πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο, μια βίλα στο Ντουμπάι και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα, με χρηματοδότηση που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα του ιρανικού πετρελαίου που διακινούνται από εταιρείες – «βιτρίνες» μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μια σημαντική επένδυση που εντοπίστηκε από το Bloomberg είναι το Hilton Frankfurt Gravenbruch, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην οικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας. Τα ακίνητα συνδέονται με τον εκατομμυριούχο Ιρανό επιχειρηματία, Αλί Ανσαρί, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως ο «αχυράνθρωπος» του νέου ηγέτη του Ιράν. Ο ίδιος ο Ανσαρί έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Μια ξεχωριστή έρευνα των Financial Times, σε αρχεία εταιρειών, αποκάλυψε ότι ο Ανσαρί είχε δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ευρώπη αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πολυτελή ακίνητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα θέρετρο για γκολφ στη Μαγιόρκα, ένα ξενοδοχείο για σκι στην Αυστρία, τα οποία ανήκουν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών.

Πολυτελή ακίνητα εκατομμυρίων στο Λονδίνο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ιδιοκτήτης ακινήτων στο Κένσινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν σε αξία τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα του Bloomberg έφερε στο φως δύο διαμερίσματα στον έκτο και τον έβδομο όροφο τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο Παλάτι του Κένσινγκτον, όπου είναι η επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Υποστηρικτές της κυβέρνησης θρηνούν σε συγκέντρωση μετά την επίσημη ανακοίνωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στην αφίσα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026. AP

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, Ρότζερ Μακμίλαν τα δύο διαμερίσματα βρίσκονται επίσης 50 μέτρα πίσω από το κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας στην βρετανική πρωτεύουσα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται προκειμένου το ιρανικό καθεστώς να γνωρίζει ποιοι την επισκέπτονται.

«Δύο διαμερίσματα, με άμεση οπτική επαφή, που ανήκουν στον Mojtaba Khamenei. Δεν πρόκειται για χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αλλά για μόνιμη πλατφόρμα παρακολούθησης. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας», είπε στην Daily Mail ο Ρότζερ Μακμίλαν.

Επίσης ο 56χρονος διαθέτει 11 επαύλεις στο Χάμστεντ στο βόρειο Λονδίνο τα οποία αγοράστηκαν από τον Ανσαρί το 2013 προς 73 εκατομμύρια ευρώ.

