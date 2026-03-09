Ισραηλινός αξιωματούχος: Αμφισβητεί ότι μπορεί να καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στο Ισραήλ αρχίζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κλιμακούμενη και αόριστης διάρκειας επίθεση κατά του Ιράν. Προτείνουν πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να σταματήσουν τον πόλεμο πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στην περιοχή και στην παγκόσμια οικονομία.

Είναι νωρίς για να μιλάμε για τελικό στάδιο, και η απόφαση για το αν θα σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να επιδιώκει την απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν.

Ωστόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ που είναι εξοικειωμένος με τον σχεδιασμό και τη στρατηγική για τον πόλεμο με το Ιράν συζήτησε με την εφημερίδα Washington Post εναλλακτικές λύσεις στην απαίτηση του του Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» του ιρανικού καθεστώτος.

Ο αξιωματούχος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης. Ο Τραμπ έχει αμφιταλαντευτεί μεταξύ διαφόρων απόψεων για το αποτέλεσμα. Αρχικά μίλησε για κάποια διαπραγμάτευση με προοδευτικά τμήματα του ιρανικού καθεστώτος αλλά στη συνέχεια απαίτησε την παράδοση των μουλάδων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι θέλει να προχωρήσει «στη στιγμή της αλήθειας» γεγονός που ερμηνεύεται ως ψήφος στην περαιτέρω σύγκρουση με το Ιράν. Η περιφρόνηση για τις διαπραγματεύσεις που εξέφρασαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ενδέχεται να ενταθεί μετά την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο νέος ηγέτης θεωρείται σκληροπυρηνικός του ιρανικού καθεστώτος με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η ανησυχία για τον τερματισμό του πολέμου

Ο αξιωματούχος του Ισραήλ αλλά και άλλοι τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα Washington Post, ανησυχούν για το κόστος του πολέμου που συνεχίζει να αυξάνεται. Τα κράτη του Κόλπου δέχονται πυραύλους από το Ιράν. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο Τραμπ επίσης μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικό κόστος καθώς οδήγησε τις ΗΠΑ σε πόλεμο χωρίς να έχει την υποστήριξη των Αμερικανών και του Κογκρέσου για τη σύγκρουση.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι προς το συμφέρον μας να πολεμάμε μέχρι να ανατραπεί το καθεστώς. Κανείς δεν θέλει μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Επιπλέον σημείωσε ότι η ισραηλινή και αμερικανική επιχείρηση βομβαρδισμών πλησίαζε στο σημείο να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους.

Οι επιχειρήσεις είναι κοντά στο να καταστρέψουν ό,τι είχε απομείνει από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο, τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων, τα ιρανικά εργοστάσια κατασκευής όπλων, τα ανώτατα κλιμάκια του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών και των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος αρνήθηκε να απαντήσει πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν τους παραπάνω στόχους. «Φυσικά, επιθυμούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο φινάλε», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Μόλις εξαλειφθούν οι κύριοι στρατιωτικοί στόχοι, εξήγησε ότι «το Ισραήλ θα έχει επιτύχει τους στόχους του. Το Ιράν δεν θα παραδοθεί, αλλά μπορεί να στείλει μηνύματα ότι αποδέχεται την κατάπαυση του πυρός με τους όρους των ΗΠΑ».

Η Washington Post διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος αξιωματούχος δεν μιλούσε εκ μέρους του Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή ότι στην επόμενη φάση του πολέμου, το Ισραήλ θέλει «να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, για να καταστήσει δυνατή την αλλαγή».

«Δεν βλέπουμε κανέναν που μπορεί να αντικαταστήσει το καθεστώς»

Ωστόσο, οι απόψεις του αξιωματούχου φαίνεται να εκφράζουν μια άποψη που μοιράζονται ορισμένοι εντός του αμυντικού κατεστημένου του Ισραήλ, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την αποφασιστικότητα του Νετανιάχου να συνεχίσει τις μάχες στη Γάζα χωρίς ένα σαφώς καθορισμένο τελικό στόχο και παραμένουν σκεπτικοί ως προς τον στρατηγικό του σχεδιασμό.

«Δεν βλέπουμε κανέναν που να μπορεί να αντικαταστήσει το καθεστώς», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος εξέφρασε μία άποψη που μοιράζονται οι αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Είπε ότι η κεντρική δομή διοίκησης και ελέγχου του ιρανικού καθεστώτος εξασθενεί και ότι υπάρχουν πρώιμα σημάδια εσωτερικών ρήξεων, αλλά τίποτα δεν υποδηλώνει ότι η κατάρρευση είναι κοντά.

Ο Ισραηλινός δήλωσε ότι αμφιβάλλει ότι το να δοθούν όπλα στους Κούρδους ή σε άλλες μειονότητες εντός και γύρω από το Ιράν θα ήταν μια καλή στρατηγική, διότι θα αποξένωνε την πλειοψηφία των Ιρανών.

Ισραηλινά μαχητικά στον αέρα πριν χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, Μάρτιος 2026. IDF

Οι δύο φόβοι των Ισραηλινών για Λίβανο και ΗΠΑ

Οι Ισραηλινοί που είναι υπεύθυνοι για την άμυνα φαίνεται να έχουν δύο ακόμη ανησυχίες. Η μία είναι ο κίνδυνος ο Νετανιάχου να διατάξει μεγάλες χερσαίες επιχειρήσεις στο Λίβανο για να ολοκληρώσει την καταστροφή της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ. «Δεν θέλουμε να παρασυρθούμε σε αυτό το τέλμα», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, εκφράζοντας την ανησυχία του για «έναν κατήφορο».

«Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τους Λιβανέζους αξιωματούχους», συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμγια να «καταλήξουμε σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός» στην περιοχή, δήλωσε ο Ισραηλινός.

Ανέφερε ότι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις βρίσκονται στο Λίβανο για να επιτεθούν στα απομεινάρια της ελίτ δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ κοντά στα νότια σύνορα του Ισραήλ, αλλά «δεν σχεδιάζουμε μεγάλες χερσαίες επιχειρήσεις». Το Ισραήλ θέλει να αποφύγει την επανάληψη της χερσαίας εισβολής του 1982 μέχρι τη Βηρυτό, την οποία πολλοί Ισραηλινοί θεωρούν πλέον ως ένα σοβαρό λάθος τους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon) AP

Μια δεύτερη ανησυχία που εξέφρασε ο Ισραηλινός αξιωματούχος ήταν η διατήρηση καλών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εποχή που Αμερικανοί και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τη συμμαχία.

«Δεν θα σύρουμε τις ΗΠΑ σε έναν ατέρμονο πόλεμο. Το Ισραήλ είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος», όχι ένα βάρος, υποστήριξε ο αξιωματούχος. Ο Τραμπ έχει χαράξει την πορεία του για την εξόντωση του ιρανικού καθεστώτος. Μιλάει για τη δημιουργία ενός νέου Ιράν που θα αντικατοπτρίζει την επιθυμία της χώρας για ελευθερία και σύγχρονη ζωή.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει κανένα σχέδιο για την επίτευξη αυτού του αξιόλογου στόχου. Και σύντομα θα κληθεί να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει όποιος Αμερικανικός πρόεδρος ξεκινάει έναν πόλεμο: Πώς θα τελειώσει αυτό;

Διαβάστε επίσης