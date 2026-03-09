Μερική χαλάρωση των τιμών του πετρελαίου το απόγευμα της Δευτέρας - Παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια

Οι τιμές του Brent και του WTI έφτασαν τα 119 δολάρια σήμερα, εν μέσω του σχεδόν ολικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Μερική χαλάρωση των τιμών του πετρελαίου το απόγευμα της Δευτέρας - Παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια
Φωτ. Αρχείου - Πλατφόρμα πετρελαίου.
The Associated Press
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν τη Δευτέρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, φτάνοντας προσωρινά τα 119,50 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν κοντά στα 100 δολάρια το απόγευμα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τα δεξαμενόπλοια να συνεχίσουν τα δρομολόγια τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τους κινδύνους από ιρανικές επιθέσεις.
  • Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, με σημαντική μείωση της παραγωγής και περιορισμένη κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων.
  • Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι διαταραχές στο στενό του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσουν τις τιμές πετρελαίου έως και τα 150 δολάρια το βαρέλι, ενώ άλλοι προβλέπουν πιθανή μείωση στα 80 δολάρια, αλλά με αυξημένο κίνδυνο παρατεταμένης κρίσης.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν τη Δευτέρα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εντάθηκε, απειλώντας την παραγωγή και τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή και δημιουργώντας πιέσεις στον εφοδιασμό με ενέργεια σε όλο τον κόσμο.

Η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, ανέβηκε για λίγο στα 119,50 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα — το υψηλότερο επίπεδό της από το καλοκαίρι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το West Texas Intermediate (WTI), που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης ανέβηκε στα 119,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Αυτές οι τιμές έπεσαν λίγο κάτω από τα 100 δολάρια αργότερα τo απόγευμα Δευτέρα. Ωστόσο, τα βαρέλια Brent και αμερικανικού αργού πετρελαίου εξακολουθούν να είναι 36% και 42% πιο ακριβά, αντίστοιχα, από ό,τι ήταν πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι τιμές του πετρελαίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Τραμπ σε εφοπλιστές: «Να δείξουν κότσια»

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφο του Foxnews ότι τα τάνκερ θα πρέπει να δείξουν λίγο θάρρος και να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια τους, καθώς οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τους περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων των Ιρανών.

«Αυτά τα πλοία πρέπει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και να δείξουν λίγα κότσια, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν... Δεν έχουν ναυτικό, βυθίσαμε όλα τα πλοία τους...», είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ρίσκο στην περιοχή καθώς έχουν απομείνει περίπου 150 εκτοξευτές πυραύλων. Ωστόσο επέμεινε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να κατασκευάσουν περισσότερους και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή έτοιμοι να δράσουν γρήγορα σε αυτές τις επιθέσεις και έχουν ναυτικά πολεμικά πλοία που λειτουργούν ως συνοδευτικά.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος του Fox News υπογράμμισε ότι ήδη ένα τάνκερ πέρασε με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ.

Προβλήματα στην παραγωγή και αποθήκευση, όχι μόνο στις μεταφορές

Η σύγκρουση, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα της, εμπλέκει χώρες και υποδομές κρίσιμες για την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Και δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος στο προσεχές διάστημα. Τη Δευτέρα, το Ιράν όρισε τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του δολοφονηθέντα πατέρα του ως ανώτατο ηγέτη — ένα νέο σημάδι ανυπακοής από τους ηγέτες της χώρας, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τους έντονους βομβαρδισμούς.

Ο φόβος για επιθέσεις έχει σχεδόν σταματήσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, από όπου περνά το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου σε μια τυπική ημέρα. Οι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου στην περιοχή, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν μειώσει την παραγωγή λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές, καθώς εξαντλείται ο αποθηκευτικός χώρος που διαθέτουν. Το Ιράν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

«Την πρώτη εβδομάδα, η κρίση αφορούσε ένα πρόβλημα μεταφορών, το οποίο θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», δήλωσε ο Jim Burkhard, αντιπρόεδρος και παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας για το αργό πετρέλαιο στην S&P Global Energy, σε μια ανάλυση που πραγματοποίησε τη Δευτέρα. Ωστόσο, τα προβλήματα παραγωγής και αποθήκευσης συσσωρεύονται όλο και περισσότερο, εξήγησε, και η αποκατάσταση «θα είναι μια τεράστια τεχνική επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή και περισσότερο», σύμφωνα με το Associated Press.

Ο πόλεμος έχει επίσης διαταράξει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία Rystad Energy, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου — περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου — μεταφέρονται συνήθως κάθε μέρα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η απειλή των ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones έχει σταματήσει σχεδόν πλήρως τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν να ταξιδεύουν μέσω του στενού.

Έως και 150 δολάρια το βαρέλι

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας προειδοποιούν ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο εγγύς μέλλον. Εάν τα Στενά του Ορμούζ, ειδικότερα, παραμείνουν κλειστά για μερικές μόνο εβδομάδες, οι αναλυτές της Macquarie Research που ειδικεύονται στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτιμούν ότι η τιμή του αργού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια ανά βαρέλι ή και περισσότερο. Αυτό θα ξεπερνούσε τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα των 147 δολαρίων που είχαν σημειωθεί λίγο πριν την οικονομική κρίση του 2008.

Άλλοι, ωστόσο, αναμένουν ότι οι διαταραχές θα είναι πιο βραχύβιες. Οι ερευνητές της Oxford Economics προβλέπουν ότι οι τιμές θα πέσουν σε μέσο όρο στα 80 δολάρια το βαρέλι για το τρίμηνο, αλλά σημείωσαν τη Δευτέρα ότι «ο κίνδυνος μιας πιο παρατεταμένης κρίσης έχει σαφώς αυξηθεί».

