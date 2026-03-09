Θεσσαλονίκη: «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό και είχε πέσει θύμα bullying από μαθητές

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τον αιφνίδιο θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικών του 3ου ΓΕΛ, Σοφίας Χρηστίδου, ενώ νέα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατούσε εντός του σχολείου έρχονται στην δημοσιότητα.

Η εκπαιδευτικός άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί του Σαββάτου (07.03), έπειτα από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου μεταφέρθηκε λόγω αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Της βάζανε θρανία στην πόρτα»

Στενός φίλος της καθηγήτριας περιέγραψε τις συνθήκες που, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε στην τάξη.

«Είχε πρόβλημα, της έκαναν bullying τα παιδιά. Της πετούσανε βιβλία, της φωνάζανε με κραυγές ζώων, σαν ζώα φωνάζανε και βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε η διευθύντρια ότι την υποτιμούσε, της έλεγε ότι είναι ανίκανη στο μυαλό και ότι δεν έχει πνεύμα. Η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Είχε πρόβλημα.

Απ’ ό,τι ξέρω, ό,τι μου έλεγε. Τι θα πάθει, εγκεφαλικό δε θα πάθει; Αφού την κάνανε χίλια μύρια όσα… Της έκαναν φρικτό bullying. Φρικτό. Και να την υποβιβάσουνε από το βαθμό που είχε, να τη στείλουν σε μια άλλη εκπαίδευση, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενό της… Τη φάγανε. Αυτό είναι».

Μαρτυρίες για δύσκολες συνθήκες στην τάξη

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν φίλοι και συνάδελφοί της, η καθηγήτρια φέρεται να περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στο σχολείο. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη παρενόχληση από μαθητές μέσα στην τάξη.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, έπειτα από καταγγελία που αφορούσε την πνευματική της επάρκεια να ασκεί τα διδακτικά της καθήκοντα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων»

Ο σύντροφος της εκλιπούσας, μιλώντας στο Star, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα αξιόλογη εκπαιδευτικό και άνθρωπο με σημαντική ακαδημαϊκή κατάρτιση.

«Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου.

Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές, και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν.

Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες, και, και, με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της».

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

