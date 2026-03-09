Δημοσκόπηση: Πρώτη η ΝΔ με 26,6% - Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,6% στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll

Δημοσκόπηση: Πρώτη η ΝΔ με 26,6% - Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό
Snapshot
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,7%, ενώ ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 7,8% και Ελληνική Λύση με 7,5%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει την καταλληλότητα για πρωθυπουργία στο 31,4% τον Μάρτιο από 29% τον Ιανουάριο.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνουν μικρή πτώση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία τον Μάρτιο.
  • Η δημοσκόπηση καταγράφει ανησυχίες των πολιτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις.
Η πρώτη δημοσκόπηση της Opinion Poll μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, αποτυπώνοντας τόσο το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας όσο και την ανησυχία των πολιτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

65.jpg

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για τον πόλεμο στο Ιράν, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Κύπρο, αλλά και τον φόβο για πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αποτυπώνει το πολιτικό αποτύπωμα των εξελίξεων στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με ερωτήματα για την πρόθεση ψήφου, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τα βασικά εκλογικά διλήμματα.

f16.jpg

Πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,7%, ενώ ακολουθούν:

  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

  • Ελληνική Λύση: 7,5%

  • ΚΚΕ: 6,4%

  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

1773077668657-494887164-1.jpg

Κάτω από το όριο του 4% κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα, με:

  • Φωνή Λογικής: 4%

  • ΜέΡΑ25: 2,4%

  • Δημοκράτες: 1,4%

  • Σπαρτιάτες: 1,3%

  • Νέα Αριστερά: 0,8%

1773077650241-785126592-2.jpg

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει άνοδο, καθώς από 29% τον Ιανουάριο φτάνει στο 31,4% τον Μάρτιο.

Αντίθετα, μικρή υποχώρηση σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, από 6,1% τον Ιανουάριο σε 5,8% τον Μάρτιο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζει επίσης πτώση, από 8,8% τον Ιανουάριο στο 6,6% τον Μάρτιο, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει οριακή μείωση από 6,5% σε 6,3%.

4343.jpg

Εκτίμηση ψήφου και παράσταση νίκης

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 32,7%, έναντι 13,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,6%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 7,8%, η Φωνή Λογικής με 4,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 8,8% κατευθύνεται σε άλλα κόμματα.

33.jpg

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 61,1%, με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% και η Ελληνική Λύση 2%.

34.jpg
222.jpg

Πτώση για το ενδεχόμενο κόμματος Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση καταγράφει και μείωση στο ενδιαφέρον για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, το 21,3% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα, ποσοστό μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν έφτανε το 29,3%.

1111.jpg

Αναλυτικά, το 9,2% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 12,1% αρκετά πιθανό, το 14,4% λίγο πιθανό, ενώ το 59,5% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Σενάρια για νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Σε ερώτηση για πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 14,8% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει, έναντι 17,1% τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, για ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 10% δηλώνει ότι θα το στήριζε, ποσοστό κοντά στο 10,4% της προηγούμενης μέτρησης.

1225.jpg

Κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Το 46,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 45,4% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

1225.jpg

Παράλληλα, το 55,1% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με βασικό κριτήριο την πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,1% αναφέρει ότι θα ψηφίσει κυρίως για να εκφράσει διαμαρτυρία.

1773078875101-835563091-capture.jpg

Ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το 85,4% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά ή πολύ για τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 13,7% εμφανίζεται λιγότερο προβληματισμένο.

Παράλληλα, το 73% συμφωνεί με την αποστολή ελληνικών φρεγατών και αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, ενώ το 71,9% στηρίζει τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

33gh3.jpg

Τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 49,6% το τοποθετεί στην πρώτη θέση. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 35,1% και η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16,7%.

ierarxish.jpg

