Μακρόν: Βίντεο από την επιβίβασή του στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ»

Ο Γάλλος πρόεδρος προσνηώθηκε με ελικόπτερο στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» σήμερα (09/03), έπειτα από την τριμερή συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στην Πάφο.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται η στιγμή που στρατιωτικό ελικόπτερο τον μεταφέρει στο αεροπλανοφόρο που πλέει στη Μεσόγειο, καθώς και τις δηλώσεις που έκανε στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο σκάφος.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος Μακρόν απευθύνεται στο πλήρωμα: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ξανά ανάμεσά σας, πίσω σε αυτό το υπόστεγο στο Σαρλ ντε Γκωλ. Η Γαλλία είναι εδώ για να προστατεύσει τους δικούς της, να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων και των φίλων της που δέχονται επίθεση και να συμμετάσχει σε αποστολές ζωτικής σημασίας. Θα προχωρήσουμε με ηρεμία. Η παρουσία σας αποδεικνύει τη δύναμη της Γαλλίας ως δύναμη ειρήνης στο πλευρό των φίλων της».

À bord du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. pic.twitter.com/wK3aM3bIVY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

Διαβάστε επίσης