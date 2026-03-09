Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026) στην περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα και συγκεκριμένα σε στενό κάθετο στην Παραλία. Μία κοπέλα 25 ετών βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.gr, οι γονείς του κοριτσιού εντόπισαν την κόρη τους χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι στο Ρίο Αχαΐας.

Πρόκειται για ένα κορίτσι που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο.

Επί τόπου βρέθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τον θάνατό της.