Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της
Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τον θάνατό της
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026) στην περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα και συγκεκριμένα σε στενό κάθετο στην Παραλία. Μία κοπέλα 25 ετών βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.gr, οι γονείς του κοριτσιού εντόπισαν την κόρη τους χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι στο Ρίο Αχαΐας.
Πρόκειται για ένα κορίτσι που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο.
Επί τόπου βρέθηκε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τον θάνατό της.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα
21:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Εντοπίστηκε κρεμασμένος 51χρονος σε δέντρο
21:42 ∙ LIFESTYLE
Η Ντακότα Τζόνσον χτυπάει όλες τις σωστές νότες στο... πιάνο
21:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Θα υποστήριζε τη δολοφονία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
21:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα κάνετε αίτηση
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ