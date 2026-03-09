Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί

Σε πρόσφατη τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επισημαίνοντας σημαντική μείωση σε κρίσιμους τομείς όπως το ναυτικό, η αεροπορία και οι επικοινωνίες.

Ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ναυτικό, επικοινωνίες ή αεροπορικές δυνάμεις, ενώ οι πύραυλοί του έχουν μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον, τα drones της χώρας καταστρέφονται συστηματικά, ακόμα και μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους. «Αν κοιτάξετε προσεκτικά, δεν έχει απομείνει τίποτα από στρατιωτική άποψη», πρόσθεσε.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Σε ερώτηση σχετικά με το πότε θα λήξει ο πόλεμος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι το τέλος είναι κάτι που μόνο ο ίδιος αντιλαμβάνεται με σαφήνεια, ενώ οι υπόλοιποι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν γρηγορότερα από το αρχικό τους χρονοδιάγραμμα, που προέβλεπε διάρκεια τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Σχετικά με τη διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τον νέο ανώτατο ηγέτη, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονηθέντα Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι δεν έχει κανένα μήνυμα να στείλει προς αυτόν. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζει κάποιον υποψήφιο για να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει επιπλέον λεπτομέρειες.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι τα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά, αλλά ο ίδιος σκέφτεται να αναλάβει δράση για τον έλεγχο της περιοχής. Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετική ενέργεια θα σημάνει το «τέλος της χώρας» και ότι το όνομά της δεν θα ξανακουστεί ποτέ.

