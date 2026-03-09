Άσυλο στις 5 Ιρανές παίκτριες της εθνικής ομάδας δίνει η Αυστραλία μετά από παρέμβαση Τραμπ

Μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την αυξανόμενη παγκόσμια πίεση, η Αυστραλία συμφώνησε να δώσει βίζα στις 5 Ιρανές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για να παραμείνουν στη χώρα.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Καμπέρα να μην στείλει πίσω στην Τεχεράνη, τις παίκτριες λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους. Όπως είπε συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε μετά από αναφορές ότι πέντε παίκτριες ζήτησαν άσυλο στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ είπε στους δημοσιογράφους ότι τα άλλα μέλη της ομάδας ήταν ευπρόσδεκτα να μείνουν στην Αυστραλία.

Η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία για το τουρνουά Κυπέλλου Ασίας και προκάλεσαν αίσθηση στον κόσμο όταν στον εναρκτήριο αγώνα τους, 2 μέρες μετά την εξόντωση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του καθεστώτος, σε μία επαναστατική κίνηση που θεωρήθηκε «προδοσία εν καιρώ πολέμου».

Τρεις μέρες αργότερα εμφανίστηκαν στο γήπεδο τραγουδώντας παθιασμένα και χαιρετώντας στρατιωτικά, προφανώς υπό την απειλή της συνοδείας τους.

The Iranian National Women’s Soccer Team is in imminent danger as they refused to sing the national anthem of the IRIR.



They can't be sent to the brutal regime in Iran that will hang them or worse, Australia must save them.

Η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO είχε εκφράσει νωρίτερα τη Δευτέρα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ομάδας, καθώς οι παίκτριες ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους έχοντας στοχοποιηθεί για την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα.