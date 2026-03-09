Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

Γλίστρησε στον δρόμο κυνηγώντας τους φαρσέρ μαθητές που στη συνέχεια τον χτύπησαν κατά λάθος με το αυτοκίνητο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

Λουλούδια βρίσκονται κατά μήκος ενός φράχτη έξω από το North Hall High School στο Gainesville της Γεωργίας, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

AP
Ένας καθηγητής λυκείου στη Τζόρτζια χτυπήθηκε κατά λάθος και σκοτώθηκε έξω από το σπίτι του όταν μια φάρσα με χαρτί υγείας που έκαναν οι μαθητές του πήγε τρομερά στραβά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Τζέισον Χιουζ 40 ετών, βγήκε από το σπίτι του για να κάνει αιφνιδιάσει τους μαθητές που πετούσαν χαρτιά υγείας πάνω από δέντρα ως μέρος μιας φάρσας.

Αλλά σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος που ήταν ολισθηρό από τη βροχή και καθώς οι μαθητές προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το σημείο με δύο αυτοκίνητα, τον χτύπησε το ένα τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο νεαρός οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως Jayden Ryan Wallace, 18 ετών, και δύο άλλοι σταμάτησαν για να βοηθήσουν τον Χιους πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Ο μαθητής που οδηγούσε το αυτοκίνητο κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία με όχημα, αλλά η οικογένεια του δασκάλου λέει ότι θέλει να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Σε δήλωσή της στους New York Times, η Λόρα Χιους, σύζυγος του Τζέισον, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια στο ίδιο σχολείο, είπε ότι ο σύζυγός της ήταν αγαπητός στους μαθητές.

Είπε ότι ήξερε για τη φάρσα και «ήταν ενθουσιασμένος και περίμενε να τους πιάσει στα πράσα».

Η σύζυγος του Χιουζ είπε στους New York Times ότι η οικογένεια «υποστηρίζει πλήρως την απόσυρση των κατηγοριών για όλους τους εμπλεκόμενους».

«Αυτή είναι μια τρομερή τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια ξεχωριστή τραγωδία από το να συμβεί, καταστρέφοντας τις ζωές αυτών των μαθητών», είπε. «Αυτό θα ήταν αντίθετο με τη δια βίου αφοσίωση του Τζέισον να επενδύει στις ζωές αυτών των παιδιών».

Ο Wallace και οι άλλοι τέσσερις 18χρονοι που εμπλέκονται κατηγορήθηκαν επίσης για εγκληματική καταπάτηση και ρίψη απορριμμάτων σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

