«Φάλτσο» ΠΑΣΟΚ με Κορακάκη: Τον έβαλαν στην Επιτροπή Διεύρυνσης ενώ δηλώνει... «Καισαριανιώτης»

Μπούμερανγκ γύρισε στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση του ονόματος του μεγάλου λαϊκού μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη, μεταξύ των νέων μελών της επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος.



Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, στα οποία συγκαταλέγεται ο ίδιος καθώς και ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Βαγγέλης Κορακάκης με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λάθος.



«Κάποια παρεξήγηση έγινε», αναφέρει ο Βαγγέλης Κορακάκης στον 902.gr, εξηγώντας ότι εκείνος συμφώνησε να παίξει σε κάποια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και όχι να ενταχθεί πολιτικά σε οποιαδήποτε επιτροπή του κόμματος.



Μάλιστα δηλώνει... «Καισαριανιώτης και ΚΚΕ», ξεκαθαρίζοντας ότι η ένταξή του στην Επιτροπή είναι λανθασμένη και αποτέλεσμα παρεξήγησης.



«Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.



Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.