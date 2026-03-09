Τραμπ: Θα υποστήριζε τη δολοφονία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν αυτός δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «απέχει πολύ» από το να αποφασίσει εάν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, προκειμένου να ασφαλίσουν το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκεί.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για αυτό. Απέχουμε πολύ από αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post, ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες περί συζητήσεων μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο Ιράν προκειμένου να κατάσχουν και να ασφαλίσουν το υλικό.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον 56χρονο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Σε ερώτηση για τα σχέδια του για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Δεν θα σας πω. Δεν θα σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

