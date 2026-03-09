Λος Άντζελες: Τα 2 λάθη του Κενυάτη δρομέα που έχασε το χρυσό στη γραμμή τερματισμού του μαραθώνιου

Η προσοχή στράφηκε στο εντυπωσιακό photo finish του Νέιθαν Μάρτιν ωστόσο για να τα καταφέρει ο Κενυάτης που προηγούταν έκανε δύο μεγάλα σφάλματα

Λος Άντζελες: Τα 2 λάθη του Κενυάτη δρομέα που έχασε το χρυσό στη γραμμή τερματισμού του μαραθώνιου
Μία εντυπωσιακή και viral νίκη, κατέκτησε ο Αμερικανός δρομέας Νέιθαν Μάρτιν στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες, ξεπερνώντας τον αντίπαλό του κυριολεκτικά στα τελευταία μέτρα της διαδρομής.

Ο 36χρονος από το Τζάκσον του Μίσιγκαν ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 26,2 μιλίων σε 2 ώρες, 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη νίκη να κρίνεται στο φινάλε της κούρσας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα viral, ο Μάρτιν φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά τον Κενυάτη δρομέα Μάικλ Καμάου λίγο πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Παρότι οι δύο αθλητές κατέγραψαν τον ίδιο επίσημο χρόνο, ο Μάρτιν κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή, κατακτώντας τη νίκη στο νήμα, ενώ ο εξαντλημένος Καμάου κατέρρευσε αμέσως μετά τον τερματισμό και απομακρύνθηκε με φορείο.

Ένας τέτοιος τερματισμός είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος για αγώνα μαραθωνίου, καθώς περισσότερο θυμίζει «photo finish» που συναντάται σε αγώνες ταχύτητας.

Τα δύο λάθη του Κενυάτη

Ωστόσο, νέο βίντεο από τα social media δείχνει πως ο Καμάου θα κέρδισε αν δεν έκανε δύο λάθη και μάλιστα πολύ σοβαρά.

Αρχικά, ο Κενυάτης ακολούθησε κατά λάθος εκτός διαδρομής μια μοτοσικλέτα που έβγαινε από την «πίστα», νομίζοντας προφανώς πως από εκεί ήταν η διαδρομή του τερματισμού, και σχεδόν ταυτόχρονα και μια θεατής του έκοψε τη φόρα.

Αυτά τα δύο λάθη έδωσαν την ευκαιρία στον Μάρτιν να κερδίσει τον μαραθώνιο του Λος Άντζελες.

