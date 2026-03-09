Η Κροατία επανεφέρει την υποχρεωτική στράτευση

Υποχρεωτική ξαναγίνεται η στρατιωτική θητεία, που καταργήθηκε το 2008 και εκατοντάδες έφηβοι Κροάτες έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε στρατώνες σε τρεις τοποθεσίες σε όλη την Κροατία, με τους νεοσύλλεκτους να αναμένεται να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησιέστερα στα σπίτια τους.

Εκεί, θα λάβουν τον εξοπλισμό τους και θα τους ανατεθεί η διαμονή τους σε κοιτώνες.

Για τους επόμενους δύο μήνες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε στρατιωτική πειθαρχία.

Σύμφωνα με τον Τίχομιρ Κούντιντ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας, οι νεοσύλλεκτοι θα αντιμετωπιστούν με προσοχή, σε μία προσπάθεια καθησυχασμού των γονιών και η μετάβασή τους στη στρατιωτική ζωή θα γίνει σταδιακά, όπως υποσχέθηκε.

Περίπου 800 άτομα βρίσκονται στην πρώτη ομάδα των νεοσύλλεκτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από τους μισούς δεν περίμεναν τα έγγραφα κλήσης τους, αλλά προσφέρθηκαν εθελοντικά για υπηρεσία. Μία στις δέκα είναι γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν καμία υποχρέωση να υπηρετήσουν.

Οι Κροάτες αξιωματούχοι έχουν επίσης επισημάνει με ενθουσιασμό ότι μέχρι στιγμής μόνο 10 άτομα έχουν εγγραφεί ως αντιρρησίες συνείδησης. Θα πρέπει να περάσουν τέσσερις μήνες σε πολιτική υπηρεσία – λαμβάνοντας λιγότερο από το μισό του μηνιαίου επιδόματος των 1.100 ευρώ που χορηγείται στους νεοσύλλεκτους, κάτι που ίσως εξηγεί και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής.

Η δυσάρεστη εγγύτητα του πολέμου στην Ουκρανία ώθησε την Κροατία να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Μόνο η Ουγγαρία χωρίζει την Κροατία από τη σύγκρουση.

«Η κατάσταση στην Κροατία και σε όλη τη γειτονιά μας ήταν σταθερή. Αυτή τη στιγμή, είναι εντελώς διαφορετική», λέει στο BBC ο υπουργός Άμυνας της Κροατίας, Ιβάν Άνουσιτς.

«Εδώ και τέσσερα χρόνια, παρακολουθούμε όχι μόνο τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, αλλά και τους αντιπροσώπους της Ρωσίας σε όλη την Ευρώπη που κάνουν τη δουλειά τους».

Την Κορατία αναμένεται να ακολουθήσουν και οι γείτονές της. Ενόψει των βουλευτικών εκλογών αυτού του μήνα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Σλοβενίας πιέζει για την επιστροφή στην υποχρεωτική θητεία.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική θητεία θα επιστρέψει εντός των επόμενων 12 μηνών. Η χώρα έχει επίσης αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες.

Αυτό προκαλεί νευρικότητα στο Κοσσυφοπέδιο και τη Βοσνία. Με τη σειρά της, η Σερβία έχει εκφράσει την ανησυχία της για τη νέα στρατιωτική συμμαχία της Κροατίας με το Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία.

Θα πρέπει να υπάρξουν τρεις ακόμη προσλήψεις πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, με στόχο την εκπαίδευση 4.000 νεοσύλλεκτων κάθε χρόνο από τώρα και στο εξής.

Η Κροατία είναι μία από τις 8 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες και τις χώρες της Βαλτικής. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία η θητεία είναι υποχρεωτική.