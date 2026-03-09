Πλησιάζει γεωμαγνητική καταιγίδα: Νέφος ηλιακών σωματιδίων θα «χτυπήσει» τη Γη αύριο

Ένα τεράστιο νέφος πλάσματος που εκτοξεύτηκε από τον Ήλιο κατευθύνεται προς τη Γη και ενδέχεται να φτάσει στον πλανήτη μας στις 10 Μαρτίου. Οι επιστήμονες εκτιμούν, ωστόσο, ότι το φαινόμενο θα προκαλέσει μόνο ένα «πλάγιο χτύπημα», δηλαδή μια οριακή επίδραση που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια ασθενή γεωμαγνητική καταιγίδα.

Το γεγονός προκλήθηκε από μια στεμματική εκτίναξη μάζας (Coronal Mass Ejection – CME), ένα εντυπωσιακό ηλιακό φαινόμενο κατά το οποίο ο Ήλιος εκτοξεύει στο Διάστημα τεράστιες ποσότητες φορτισμένων σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκτίναξη σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου, όταν εξερράγη ένα μαγνητικό «νήμα» στην επιφάνεια του Ήλιου – μια δομή πλάσματος που αιωρείται πάνω από το άστρο και συγκρατείται από ασταθή μαγνητικά πεδία.

Τι είναι οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας

Οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας συγκαταλέγονται στα πιο ενεργητικά φαινόμενα σε ολόκληρο το Ηλιακό Σύστημα. Κατά τη διάρκειά τους, ο Ήλιος μπορεί να εκτοξεύσει δισεκατομμύρια τόνους πλάσματος στο Διάστημα με ταχύτητες που φτάνουν εκατομμύρια χιλιόμετρα την ώρα.

Όταν ένα τέτοιο νέφος σωματιδίων κατευθύνεται προς τη Γη, μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη μαγνητόσφαιρα, δηλαδή τη «μαγνητική φυσαλίδα» που προστατεύει τον πλανήτη μας από τον ηλιακό άνεμο. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι ικανή να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες, δηλαδή προσωρινές διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Στην περίπτωση του φαινομένου που αναμένεται στις 10 Μαρτίου, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ηλιακό νέφος θα περάσει εφαπτομενικά από τον πλανήτη μας, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις πιθανές επιπτώσεις.

Πιθανή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πιθανή γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, που αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο στην κλίμακα έντασης αυτών των φαινομένων.

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος θεωρούνται συνήθως περιορισμένες. Μπορεί να εμφανιστούν μικρές διακυμάνσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους, ελαφρές διαταραχές σε ορισμένους δορυφόρους, καθώς και ελαφρώς εντονότερα πολικά σέλας από το συνηθισμένο.