Μητσοτάκης σε τριμερή για Μέση Ανατολή: Η ΕΕ να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια

Τι συζητήθηκε στην τριμερή με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Εμανουέλ Μακρόν και του Νίκου Χριστοδουλίδη

Μητσοτάκης σε τριμερή για Μέση Ανατολή: Η ΕΕ να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν και το Νίκο Χριστοδουλίδη, σε δηλώσεις τους μετά την τριμερή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια, ανέφερε σύμφωνα με υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τριμερούς που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με τον Εμανουέλ Μακρόν και το Νίκο Χριστοδουλίδη, στον απόηχο της επίθεσης με drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι αλλά και της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της τριμερούς στην οποία συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ειδικότερα για το Λίβανο, οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου.

Επιπρόσθετα, εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Μήνυμα στήριξης στην Κύπρο

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις ηγέτες, κατά τις κοινές τους δηλώσεις έστειλαν μήνυμα στήριξης στην Κύπρο, μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τις δηλώσεις του στον Τύπο, αναφέρθηκε σε επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ. Όπως είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία και άλλοι εταίροι, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, που σήμερα βάλλεται, αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία των λαών. Θα προσθέσω τη φωνή μου προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την παρουσία τους στην επιχείρηση "Ασπίδες", είμαστε λίγοι αυτοί που μετέχουμε στην επιχείρηση και πρέπει να είμαστε περισσότεροι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: Δεν εμπλεκόμαστε σε πολεμικές επιχειρήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό μας ρόλο, πάντα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, επανέλαβε εμφατικά και συμπλήρωσε πως η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει πόλεμος, καθώς εδώ και 52 χρόνια, η Κύπρος βιώνει τις συνέπειες του πολέμου και της κατοχής», τόνισε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

