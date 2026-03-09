Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Διαψεύδουν κυβερνητικές πηγές ότι υπάρχει επιχείρηση του πολεμικού ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, όπου νωρίτερα τάνκερ ελληνικής διαχείρισης κατάφερε να περάσει παρά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Επειδή γράφονται διάφορα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επιχείρηση στα στενά του Ορμούζ», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

«Ούτε έχουμε πρόθεση να στείλουμε κάποιο πλοίο εκεί. Η επιχείρηση "Ασπίδες" έχει πολύ συγκεκριμένη εντολή και περιορισμένα γεωγραφικά όρια (σ.σ. Ερυθρά Θάλασσα)», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι κατάφερε τελικά να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ παρά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης το υπό ελληνικής διαχείρισης πετρελαιοφόρο Shenlong Suezmax με 150.000 βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.

To στίγμα τανκερ Shenlong επανήλθε στους χάρτες παρακολούθησης πλοίων.

Πρόκειται για το πρώτο τάνκερ που κατάφερε να διασχίσει από άκρη σε άκρη τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου. Κατευθύνεται στο Μουμπάι της Ινδίας και η διαχειρίστρια εταιρεία του είναι η Dynacom με έδρα την Αθήνα που ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου.

Η διέλευση του έγινε με άκρως κινηματογραφικό τρόπο αφού το τάνκερ διέκοψε επί πέντε ημέρες τη μετάδοση του σήματος AIS κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ για να μην φαίνεται η θέση του στα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Τελικά σήμερα εξέπεμψε σήμα θέσεις ανοιχτά των ακτών της Ινδίας.