Βρετανία: Κατέφτασαν και νέα αμερικανικά βομβαρδιστικά - Σε βάση της RAF 3 Β-52 Stratofortress

Τρία βομβαρδιστικά Β-52 των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων προσγειώθηκαν σήμερα σε αεροπορική βάση της RAF στη Βρετανία αφού ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ενέκρινε τις αμυντικές ενέργειες εναντίον των ιρανικών πυραύλων.

Τρία βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-52 προσγειώθηκαν στη βάση RAF Fairford, στο Γκλόστερσαιρ, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «το μεγάλο χτύπημα» πλησιάζει.

Η αμερικανική σημαία ήταν ορατή στο πιλοτήριο του ενός B-52 Stratofortress, που έχει το προσωνύμιο «Σιδηρά Πεταλούδα».

Ο συγκεκριμένος τύπος βομβαρδιστικού χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράκ το 2003, όταν οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το παλάτι του Σαντάμ Χουσεΐν στη Βαγδάτη.

Ένα μοτίβο «Bomber Barons» (βαρόνοι των βομβαρδιστικών) ήταν χαραγμένο σε ένα από τα B-52 – το παρατσούκλι της 23ης Μοίρας Βομβαρδιστικών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο στη βάση της RAF έφτασαν και τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, που κοστίζουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια το καθένα, μπορούν να εκτελούν αποστολές μεγάλου βεληνεκούς χωρίς να ανιχνεύονται, ενώ μεταφέρουν τους πιο καταστροφικούς πυραύλους στον κόσμο.

Εν τω μεταξύ, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-5 Super Galaxy φωτογραφήθηκε στην ίδια βάση την Παρασκευή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αεροσκάφος στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Ο χώρος μεταφοράς του μπορεί να μεταφέρει δύο κύρια άρματα μάχης M1 Abrams, έξι ελικόπτερα Apache ή έως και 36 στρατιωτικά οχήματα.

Πέταξε στο Γκλόστερσαιρ από την αεροπορική βάση Dyess του Τέξας την Παρασκευή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, προς το παρόν υπάρχουν στη αεροπορική βάση της RAF Fairford 8 βομβαρδιστικά Β-1 και τρία βομβαρδιστικά Β-52.

