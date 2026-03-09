Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Ο καιρός θα παρουσιάσει ανοιξιάτικη εικόνα τις επόμενες ημέρες, με ήπιες θερμοκρασίες και λίγες τοπικές βροχές την Τετάρτη 11 Μαρτίου, οι οποίες ωστόσο δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη έκταση ή ένταση.

Η πρόγνωση για το διήμερο Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Μαρτίου δείχνει σταθερή κατάσταση, με ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες που θα φτάνουν έως τους 19 βαθμούς στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από γενικά καλές συνθήκες, με εξαίρεση κάποιες τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές που θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Ελλάδα την Τετάρτη. Στα βόρεια, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 17 βαθμούς, ενώ στα νότια θα αγγίξει τους 19, με τους βοριάδες να πνέουν από βορειοανατολικές έως ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 6 μποφόρ.

Το νέο εικοσιτετράωρο ( Τρίτη ), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας Α-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ. Κατά τα άλλα, στις ανατολικές και νότιες περιοχές αναμένονται τοπικές νεφώσεις χωρίς βροχές και η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 17 και στα νότια τους 19 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για να σημειωθεί παγετός ακτινοβολίας ασθενούς έντασης.

Την Τετάρτη (11/3), στην ανατολική και τη νότια χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Ν. Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

