Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

Φωτογραφίες της ύποπτης serial killer για δύο δολοφονίες και μία απόπειρα, τριών ανδρών, του οποίους πότισε με κοκτέιλ αλκοόλ και ναρκωτικών σε ένα μοτέλ στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, δημοσίευσε η αστυνομία.

Η υπόθεση της 20χρονης Κιμ Σο-γιάνγκ έχει προσελκύσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, με τους ερευνητές να την περιγράφουν ως άτομο που εμφανίζει ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά, αλλά παράλληλα να έχει ένα αυξανόμενο φαν κλαμπ που την υποστηρίζει, προκαλώντας την οργή των συγγενών των θυμάτων της.

Η Εισαγγελία της Βόρειας Περιφέρειας της Σεούλ αποκάλυψε τη Δευτέρα τα προσωπικά στοιχεία της Κιμ, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της ηλικίας και της φωτογραφίας της. Οι πληροφορίες της βάσει νόμου θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 8 Απριλίου.

Η Κιμ τέθηκε υπό κράτηση στις 19 Φεβρουαρίου με κατηγορίες για φόνο, επιβαρυντική σωματική βλάβη και παραβίαση του Νόμου περί Ελέγχου Ναρκωτικών. Κατηγορείται ότι παρείχε φάρμακα για το hangover που προκλήθηκε από ναρκωτικά σε τρεις άνδρες σε ένα μοτέλ σε περιοχή της Σεούλ μεταξύ Δεκεμβρίου και 9 Φεβρουαρίου.

Δύο από τους άνδρες πέθαναν και ένας έπεσε σε κώμα, ωστόσο ξύπνησε λίγες ημέρες αργότερα.

Η αστυνομία εντόπισε άλλα δύο άτομα που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματά της, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα θύματα προσέφεραν στην Κιμ πολυτελή γεύματα και διαμονή σε ξενοδοχεία και, όταν ένιωθε την πίεση να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα, τα σκότωνε με τα ποτά που περιείχαν ναρκωτικά.

