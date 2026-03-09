Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

Δύσκολες ώρες περνάει o γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος, όπως ο ίδιος αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social media.

«Είμαι ολομόναχος, δεν έχω από πουθενά να πιαστώ», αναφέρει ο Γιώργος Θεοδωράκης, κάνοντας έκκληση για βοήθεια.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση.Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί .

Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκεφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου.

Ευχαριστω

Υπενθυμίζεται ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, το 1953, παντρεύτηκε την ιατρό, Μυρτώ Αλτίνογλου και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα.

Διαβάστε επίσης