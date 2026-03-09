Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες

Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου.

Στο προειδοποιητικό μήνυμα που απέστειλαν οι αρχές στους πολίτες αναφέρεται: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

