Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες
«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη στους πολίτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου.
Στο προειδοποιητικό μήνυμα που απέστειλαν οι αρχές στους πολίτες αναφέρεται: «Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Αποβιβάστηκαν 57 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες
09:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναιτωλικός – Κηφισιά: Για τα 100 χρόνια και τους βαθμούς της… σωτηρίας!
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτό θα βλέπουν οδηγός και επιβάτες της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ