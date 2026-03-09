Λος Άντζελες: Δρομέας προσπέρασε τον αντίπαλό του στο παρά πέντε και κατέκτησε τη νίκη
Η προσοχή στράφηκε στο εντυπωσιακό photo finish του Νέιθαν Μάρτιν, ένα σπάνιο φαινόμενο για αγώνα μαραθωνίου
Μία εντυπωσιακή και viral νίκη, κατέκτησε ο Αμερικανός δρομέας Νέιθαν Μάρτιν στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες, ξεπερνώντας τον αντίπαλό του κυριολεκτικά στα τελευταία μέτρα της διαδρομής.
Ο 36χρονος από το Τζάκσον του Μίσιγκαν ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 26,2 μιλίων σε 2 ώρες, 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη νίκη να κρίνεται στο φινάλε της κούρσας.
Ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα viral, ο Μάρτιν φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά τον Κενυάτη δρομέα Μάικλ Καμάου λίγο πριν από τη γραμμή τερματισμού.
Παρότι οι δύο αθλητές κατέγραψαν τον ίδιο επίσημο χρόνο, ο Μάρτιν κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή, κατακτώντας τη νίκη στο νήμα, ενώ ο εξαντλημένος Καμάου κατέρρευσε αμέσως μετά τον τερματισμό και απομακρύνθηκε με φορείο.
Ένας τέτοιος τερματισμός είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος για αγώνα μαραθωνίου, καθώς περισσότερο θυμίζει «photo finish» που συναντάται σε αγώνες ταχύτητας.
«Ήξερα ότι τον πλησιάζω»
Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Μάρτιν αποκάλυψε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον ρυθμό του περίπου πέντε μίλια πριν από το τέλος.
«Όταν είδα ότι κανείς δεν ανέβαζε ρυθμό, αποφάσισα ότι έπρεπε να πιέσω», δήλωσε, προσθέτοντας πως περίπου ενάμιση μίλι πριν τον τερματισμό είχε ήδη οπτική επαφή με τον πρωτοπόρο. «Στα 800 μέτρα πριν από το τέλος σκεφτόμουν: “Τον πιάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την σχολική τάξη στη μεγάλη νίκη
Εκτός από αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ο Μάρτιν εργάζεται και ως αναπληρωτής καθηγητής σε σχολείο στο Μίσιγκαν, ενώ είναι επίσης προπονητής στίβου και ανωμάλου δρόμου στο Λύκειο Τζάκσον.
Το προσωπικό του ρεκόρ στον μαραθώνιο είναι 2:10:45, επίδοση που πέτυχε το 2023 στον Grandma's Marathon, καταγράφοντας τότε το ταχύτερο χρόνο για Αμερικανό μαύρο δρομέα γεννημένο στις ΗΠΑ. Στην τρίτη θέση του φετινού αγώνα τερμάτισε ο Κενυάτης Enyew Nigat με χρόνο 2:14:23.