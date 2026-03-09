Λος Άντζελες: Δρομέας προσπέρασε τον αντίπαλό του στο παρά πέντε και κατέκτησε τη νίκη

Μία εντυπωσιακή και viral νίκη, κατέκτησε ο Αμερικανός δρομέας Νέιθαν Μάρτιν στον Μαραθώνιο του Λος Άντζελες, ξεπερνώντας τον αντίπαλό του κυριολεκτικά στα τελευταία μέτρα της διαδρομής.

Ο 36χρονος από το Τζάκσον του Μίσιγκαν ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 26,2 μιλίων σε 2 ώρες, 11 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη νίκη να κρίνεται στο φινάλε της κούρσας.

An incredible photo of the insane finish by American Nathan Martin to come from WAY behind to catch Kenyan Michael Kamari in today’s ASICS L.A. Marathon.



Truly capturing the thrill of victory and agony of defeat.

?@CitiusMag pic.twitter.com/4CNagirGV8 — L.A. in a Minute (@LaInaMinute) March 8, 2026

Ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα viral, ο Μάρτιν φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά τον Κενυάτη δρομέα Μάικλ Καμάου λίγο πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Breaking: American Nathan Martin wins the 2026 Los Angeles Marathon in 2 hours and 11 minutes in a photo finish over Kenya’s Michael Kamau. pic.twitter.com/SdfXmR76gn — John W. Davis (@johnwdavis) March 8, 2026

Παρότι οι δύο αθλητές κατέγραψαν τον ίδιο επίσημο χρόνο, ο Μάρτιν κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή, κατακτώντας τη νίκη στο νήμα, ενώ ο εξαντλημένος Καμάου κατέρρευσε αμέσως μετά τον τερματισμό και απομακρύνθηκε με φορείο.

ANOTHER MARATHON PHOTO FINISH!



?? Nathan Martin hawks down ?? Michael Kimani Kamau ?? to win the LA Marathon in 2:11.pic.twitter.com/ObeCFHfJ8u — Chris Chavez (@ChrisChavez) March 8, 2026

Ένας τέτοιος τερματισμός είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστος για αγώνα μαραθωνίου, καθώς περισσότερο θυμίζει «photo finish» που συναντάται σε αγώνες ταχύτητας.

«Ήξερα ότι τον πλησιάζω»

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Μάρτιν αποκάλυψε ότι αποφάσισε να αυξήσει τον ρυθμό του περίπου πέντε μίλια πριν από το τέλος.

NEW: American Nathan Martin wins the closest Los Angeles Marathon in race history, beating Kenya’s Michael Kimani Kamau by just 00.01 seconds.



Martin was seen chasing down Kamau at the end of the race.



“I made an actual move five miles out… when I saw no one else was picking… pic.twitter.com/5BCvZpfrec — Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2026

«Όταν είδα ότι κανείς δεν ανέβαζε ρυθμό, αποφάσισα ότι έπρεπε να πιέσω», δήλωσε, προσθέτοντας πως περίπου ενάμιση μίλι πριν τον τερματισμό είχε ήδη οπτική επαφή με τον πρωτοπόρο. «Στα 800 μέτρα πριν από το τέλος σκεφτόμουν: “Τον πιάνω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την σχολική τάξη στη μεγάλη νίκη

Εκτός από αθλητής μεγάλων αποστάσεων, ο Μάρτιν εργάζεται και ως αναπληρωτής καθηγητής σε σχολείο στο Μίσιγκαν, ενώ είναι επίσης προπονητής στίβου και ανωμάλου δρόμου στο Λύκειο Τζάκσον.

Exclusive: American Nathan Martin, a 36-year-old high school cross county coach from Jackson, Michigan, is the personification of never giving up.



He won the 2026 Los Angeles Marathon in 2:11:16.50, capturing the title in the final stride of the 26.2 mile race Sunday. pic.twitter.com/A2a3kBsqdB — John W. Davis (@johnwdavis) March 8, 2026

Το προσωπικό του ρεκόρ στον μαραθώνιο είναι 2:10:45, επίδοση που πέτυχε το 2023 στον Grandma's Marathon, καταγράφοντας τότε το ταχύτερο χρόνο για Αμερικανό μαύρο δρομέα γεννημένο στις ΗΠΑ. Στην τρίτη θέση του φετινού αγώνα τερμάτισε ο Κενυάτης Enyew Nigat με χρόνο 2:14:23.

The man of the moment ?



Nathan Martin stands atop the Men's #ASICSLAMarathon podium after an unforgettable finish ? pic.twitter.com/GGxdd6iJNe — Los Angeles Marathon (@lamarathon) March 8, 2026

