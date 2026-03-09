23 αποβολές στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο: Η έκθεση «δείχνει» το… χάος του τελικού (βίντεο)!

Το επίσημο έγγραφο της διαιτησίας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (09/03), καταγράφει αναλυτικά τα γεγονότα που ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα. Ο διαιτητής Ματέους Καντανσάν περιγράφει περιστατικά βιαιοπραγίας, με γροθιές, κλοτσιές και επιθετικές ενέργειες από ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με την αναφορά, η ένταση πυροδοτήθηκε από επεισόδιο μεταξύ του τερματοφύλακα της Ατλέτικο, Έβερσον, και του μέσου της Κρουζέιρο, Κρίστιαν. Ο ρέφερι σημειώνει ότι ο Έβερσον «ενήργησε με βιαιότητα», χτυπώντας αντίπαλο στο πρόσωπο με το γόνατο, ενώ για τον Κρίστιαν αναφέρεται πως χτύπησε αντίπαλο στο κεφάλι με υπερβολική δύναμη, τη στιγμή που η μπάλα βρισκόταν ήδη στα χέρια του τερματοφύλακα.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που καταγράφονται στο φύλλο αγώνα, η αιτιολόγηση είναι κοινή: «Αποβάλλεται διότι, κατά τη διάρκεια της γενικευμένης σύρραξης μετά τη λήξη του αγώνα, χτύπησε αντιπάλους με γροθιές και κλοτσιές. Δεν κατέστη δυνατό να του επιδειχθεί κόκκινη κάρτα εκείνη τη στιγμή λόγω του χάους».

Ο κατάλογος των αποβολών είναι ιδιαίτερα μεγάλος και περιλαμβάνει τόσο βασικούς όσο και αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές.

Από την Κρουζέιρο αποβλήθηκαν οι: Κάσιο, Φάγκνερ, Φαμπρίσιο Μπρούνο, Ζοάο Μαρσέλο, Βιγιάλμπα, Καουά Πράτες, Κρίστιαν, Λούκας Ρομέρο, Ματέους Ενρίκε, Γουάλας, Ζέρσον και Κάιο Ζόρζε.

Από την Ατλέτικο Μινέιρο αποβλήθηκαν οι: Έβερσον, Γκάμπριελ Ντελφίμ, Πρεσιάδο, Λιάνκο, Ρουάν Τρεσόλντι, Τζούνιορ Αλόνσο, Ρενάν Λόντι, Άλαν Φράνκο, Άλαν Μίντα, Κασιέρα και Χουλκ.

Πλέον, η υπόθεση περνά στα πειθαρχικά όργανα, τα οποία θα εξετάσουν το υλικό και θα αποφασίσουν για τις ποινές που θα επιβληθούν.