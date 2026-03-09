Ισραήλ: Ένα άτομο σκοτώθηκε από ιρανική επίθεση

Ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ομοβροντία ιρανικών πυραύλων έπληξε εργοτάξιο στο κεντρικό Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, ένας άνδρας περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από θραύσματα σε άλλη τοποθεσία.

? Six cluster munition impact sites were reported across central Israel during this morning’s Iranian ballistic missile attack, leaving one person dead and two others seriously injured.



Approved for release: Footage shows two of the cluster munition impacts. -@manniefabian pic.twitter.com/rrLOzWSHAh — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 9, 2026

Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί πυρομαχικά διασποράς

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί πυραύλους με υποπυρομαχικά (συστάδες), οι οποίοι διασκορπίζονται πριν από την πρόσκρουση και προκαλούν ζημιές σε ευρύτερες περιοχές, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων τη Δευτέρα.

«Έχουμε δει αυτά τα όπλα να χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημερινά. Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα. Αυτό είναι μέρος ενός μοτίβου που παρατηρούμε μέσω των πληροφοριών και των ενεργειών τους, δηλαδή ότι το Ιράν στοχεύει σκόπιμα πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει εάν οι τελευταίες πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους το πρωί της Δευτέρας κοντά στο Τελ Αβίβ, περιείχαν υποπυρομαχικά.

